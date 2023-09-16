"Валенсия" уничтожила "Атлетико": неутешительный матч для Яремчука
В Испании стартовал пятый тур Ла Лиги. "Валенсия" украинца Романа Яремчука сыграла с "Атлетико".
"Летучие мыши" победили со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Для команды украинца Романа Яремчука это уже третья победа в этом сезоне чемпионата Испании.
Яремчуку не дали шанс
До этого матча "Атлетико" не проигрывал в сезоне Ла Лиги, но еще в первом тайме дважды пропустили от конкурента Яремчука Уго Дуро.
Во втором тайме счет разгромным сделал Хави Герра.
Яремчук весь матч просидел на скамейке запасных. Для украинца это была вторая игра в заявке клуба, но снова он не сыграл.
"Валенсия" смогла снова победить после двух поражений подряд и поднялась на пятое место в турнирной таблице. "Атлетико" сейчас идет седьмыми.
"Валенсия" — "Атлетико" — 3:0
Голы: Дуро, 5, 34, Герра, 54
"Валенсия": Мамардашвили — Коррея (Тарреха, 83), Москера, Диахаби, Гайя (Озкачар, 70) — Пепелу, Герра — Фран Перес, Алмейда (Амалла, 70), Канос (Диего Лопес, 59) — Дуро (Гиль) 83).
"Атлетико": Облак —Аспиликуэта, Савич (Молина, 46), Витсель, Эрмосо (Сауль, 62), Рикельме (Корреа, 46) — Льоренте, Барриос, Лемар (Галан, 44) — Гризманн (Хименес, 62), Мората.
Предупреждения: Мамардашвили, 56 - Эрмосо, 23, Льоренте, 36, Гризманн, 37, Сауль, 74.
Напомним, Шапаренко ждут в Германии: известны условия трансфера.
Цыганков может уйти из "Жироны": игроком заинтересовался топ-клуб.
Тимощук в первый раз ответил на обвинения в измене Украины: что он сказал.
"Реал" решил судьбу Лунина: что будет с украинским голкипером.
Игрок "Зари" рассказал правду об увольнении Лалатовича.
Фьюри согласился на битву с Усиком: известное главное условие.