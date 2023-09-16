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"Валенсия" уничтожила "Атлетико": неутешительный матч для Яремчука

16 сентября 2023 21:53
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Агабекян Карен
редактор
"Валенсия" уничтожила "Атлетико": неутешительный матч для Яремчука
"Валенсия" — "Атлетико". Фото: "Валенсия"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Испании стартовал пятый тур Ла Лиги. "Валенсия" украинца Романа Яремчука сыграла с "Атлетико".

"Летучие мыши" победили со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Яремчуку не дали шанс

До этого матча "Атлетико" не проигрывал в сезоне Ла Лиги, но еще в первом тайме дважды пропустили от конкурента Яремчука Уго Дуро.

Во втором тайме счет разгромным сделал Хави Герра.

Яремчук весь матч просидел на скамейке запасных. Для украинца это была вторая игра в заявке клуба, но снова он не сыграл.

"Валенсия" смогла снова победить после двух поражений подряд и поднялась на пятое место в турнирной таблице. "Атлетико" сейчас идет седьмыми.

"Валенсия" — "Атлетико" — 3:0

Голы: Дуро, 5, 34, Герра, 54

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея (Тарреха, 83), Москера, Диахаби, Гайя (Озкачар, 70) — Пепелу, Герра — Фран Перес, Алмейда (Амалла, 70), Канос (Диего Лопес, 59) — Дуро (Гиль) 83).

"Атлетико": Облак —Аспиликуэта, Савич (Молина, 46), Витсель, Эрмосо (Сауль, 62), Рикельме (Корреа, 46) — Льоренте, Барриос, Лемар (Галан, 44) — Гризманн (Хименес, 62), Мората.

Предупреждения: Мамардашвили, 56 - Эрмосо, 23, Льоренте, 36, Гризманн, 37, Сауль, 74.

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