Скандал в УПЛ: Шандор дав фінальний свисток та не зарахував гол "Олександрії" з кутового

"Олександрія" та "Минай" зіграли внічию. Фото: ФК "Олександрія"

Черговий суддівський скандал стався в 7-му турі Української Прем’єр-ліги наприкінці матчу "Олександрія" — "Минай". Рефері матчу Олександр Шандор прийняв дивне рішення та на останніх секундах гри обірвав гольову атаку олександрійців після кутового за рахунку 1:1.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

У цій зустрічі 2 м’ячі були забиті в основний час та арбітр вирішив компенсувати 5 хвилин. "Олександрія" подавала кутовий на 7-й компенсованій.

Під час розіграшу кутового був забитий м’яч після скидання з дальньої стійки, але суддя дав свисток на мить раніше.

М’яч під час фінального свистка перебував на дальній штанзі після скидання — гравці суперника зупинились після свистка, а олександрійці забили (фактично вже після завершення матчу).

Зазвичай, якщо рефері приймає рішення дати команді розіграти кутовий, він чекає кінця епізоду. В такому разі потрібно було давати свисток ще тоді, коли м’яч пішов за межі поля від гостей. В такому разі питань до арбітра не було б.

Бурхлива реакція

Це спричинило бурхливу реакцію господарів поля та тренерського штабу Руслана Ротаня. Тренерський штаб "Олександрії" і футболісти висловили претензії арбітру та вибігли на поле. Але суддя вже зафіксував нічию та після кількахвилинної суперечки команди пішов з поля.

Нагадаємо, Шапаренка чекають у Німеччині: відомі умови трансферу.

Тимощук уперше відповів на звинувачення у зраді України: що він сказав.

Трубін пропустив у першому ж матчі за "Бенфіку".

Ярмоленко розповів, чому Сидорчук пішов із "Динамо"

"Валенсія" знищила "Атлетіко", але Яремчук не отримав шанс.