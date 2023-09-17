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Скандал в УПЛ: Шандор дав фінальний свисток та не зарахував гол "Олександрії" з кутового

17 вересня 2023 12:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Скандал в УПЛ: Шандор дав фінальний свисток та не зарахував гол "Олександрії" з кутового
"Олександрія" та "Минай" зіграли внічию. Фото: ФК "Олександрія"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Черговий суддівський скандал стався в 7-му турі Української Прем’єр-ліги наприкінці матчу "Олександрія" — "Минай". Рефері матчу Олександр Шандор прийняв дивне рішення та на останніх секундах гри обірвав гольову атаку олександрійців після кутового за рахунку 1:1.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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У цій зустрічі 2 м’ячі були забиті в основний час та арбітр вирішив компенсувати 5 хвилин. "Олександрія" подавала кутовий на 7-й компенсованій.

Під час розіграшу кутового був забитий м’яч після скидання з дальньої стійки, але суддя дав свисток на мить раніше.

М’яч під час фінального свистка перебував на дальній штанзі після скидання — гравці суперника зупинились після свистка, а олександрійці забили (фактично вже після завершення матчу). 

Зазвичай, якщо рефері приймає рішення дати команді розіграти кутовий, він чекає кінця епізоду. В такому разі потрібно було давати свисток ще тоді, коли м’яч пішов за межі поля від гостей. В такому разі питань до арбітра не було б.

Бурхлива реакція

Це спричинило бурхливу реакцію господарів поля та тренерського штабу Руслана Ротаня. Тренерський штаб "Олександрії" і футболісти висловили претензії арбітру та вибігли на поле. Але суддя вже зафіксував нічию та після кількахвилинної суперечки команди пішов з поля.

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