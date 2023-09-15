Ярмоленко розповів, чому Сидорчук пішов із "Динамо"

Ярмоленко та Сидорчук на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко зізнався у тому, що команда розраховувала на найкращий результат у матчах відбору Євро-2024 проти Англії (1:1) та Італії (1:2). Футболіст "Динамо" впевнений, що вся боротьба у групі ще попереду.

Ярмоленко та інші гравці вже повернулися до клубів та готуються до матчів у національних першостях, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Андрій Ярмоленко вважає збірну України командою з добрим потенціалом. Має майбутнє, оскільки майже всі футболісти, крім самого хавбека, а також Тараса Степаненка та Сергія Сидорчука, молодше 27 років. Багато хто з них уже зараз грає в Європі. "Синьо-жовті", на думку Ярмоленка, можуть багато чого досягти.

Сидорчук та Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Детальніше про трансфер Сидорчука

Ярмоленко детально прокоментував історію з переходом до бельгійського "Вестерло" вже колишнього капітана київського "Динамо". Відхід Сергія Сидорчука з київського клубу виявився несподіваним, і Андрію Ярмоленко довелося відповідати на запитання про мотиви вирішення досвідченого футболіста.

Ярмоленко впевнений, що Сидорчук не пішов би з "Динамо", якби не війна. У Сергія велика родина, якій спокійніше в Європі. Футболіст віддав київському клубу понад десять років і заслужив право спробувати сили в іншому чемпіонаті.

"Він — мій друг, товариш, капітан "Динамо", тому, звичайно, для нас його перехід — це проблема, адже завжди важко прощатися з лідерами як на футбольному полі, так і поза ним. Але таке футбольне життя. Він ухвалив таке рішення, доведеться грати без нього. Бажаю Сергію лише успіхів і можу сказати найтепліші слова. Ми завжди з ним на зв'язку, знаю, наскільки сильно він завжди стурбований справами клубу. Ми завжди будемо раді бачити його", — розповів Андрія Ярмоленко.

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