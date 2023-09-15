Ярмоленко рассказал, почему Сидорчук ушел из "Динамо"

Ярмоленко и Сидорчук на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко признался в том, что команда рассчитывала на лучший результат в матчах отбора Евро-2024 против Англии (1:1) и Италии (1:2). Футболист "Динамо" уверен, что вся борьба в группе еще впереди.

Ярмоленко и другие игроки уже вернулись в клубы и готовятся к матчам в национальных первенствах, сообщает официальный сайт "Динамо".

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Андрей Ярмоленко считает сборную Украины командой с хорошим потенциалом. У нее есть будущее, поскольку почти все футболисты, кроме самого хавбека, а также Тараса Степаненко и Сергея Сидорчука, младше 27 лет. Многие из них уже сейчас играют в Европе. "Сине-желтые", по мнению Ярмоленко, могут многого добиться.

Сидорчук и Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Подробнее о трансфере Сидорчука

Ярмоленко детально прокомментировал историю с переходом в бельгийский "Вестерло" уже бывшего капитана киевского "Динамо". Уход Сергея Сидорчука из киевского клуба оказался неожиданным, и Андрею Ярмоленко пришлось отвечать на вопрос о мотивах решения опытного футболиста.

Ярмоленко уверен, что Сидорчук не ушел бы из "Динамо", если бы не война. У Сергея большая семья, которой более спокойно в Европе. Футболист отдал киевскому клубу больше десяти лет и заслужил право попробовать силы в другом чемпионате.

"Он — мой друг, товарищ, капитан "Динамо", поэтому, конечно, для нас его переход — это проблема, ведь всегда трудно прощаться с лидерами как на футбольном поле, так и вне его. Но такова футбольная жизнь. Он принял такое решение, придется играть без него. Желаю Сергею только успехов и могу сказать самые теплые слова. Мы всегда с ним на связи, знаю, насколько сильно он всегда обеспокоен делами клуба. Мы всегда будем рады видеть его", — рассказал Андрея Ярмоленко.

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