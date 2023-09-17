"Шахтар" "завдяки видаленню" здолав "Оболонь", "Чорноморець" переміг "Полісся"

"Шахтар" святкує гол у ворота "Оболоні". Фото: "Шахтар"

В Українській прем’єр-лізі відбулися матчі сьомого туру. "Чорноморець" зіграв з "Поліссям", "Шахтар" приймав "Оболонь", а "Олександрія" протистояла "Минаю".

Перемоги здобули "Чорноморець" та "Шахтар", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Чорноморець" — "Полісся"

У цьому матчі варто виділити лише єдиний гол, який є претендентом на звання найкращого в сезоні. Васильєв на 13-й хвилині з дуже дальнього штрафного пробив під перекладину настільки сильно, що Денис Бойко не дістав м'яч. Після цього "Полісся" намагалося тиснути та зрівняти рахунок, але оборонні редути одеситів не дали пробоїни.

"Чорноморець" — "Полісся" — 1:0

Гол: Васильєв, 13

"Чорноморець": Варакута — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Кузик (Авагімян, 74), Васильєв, Шпорн — Штогрін, Ієде, Бойчук (Дада, 73).

Головний тренер: Роман Григорчук.

"Полісся": Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський (Кушніренко, 46), Танковський — Назаренко (Козак, 74), Аріелсон (Грицук, 46), Янаков (Макуана, 46) — Будківський.

Головний тренер: Юрій Калитвінцев.

Попередження: Бойчук — Шабанов, Смоляков, Бойко, Грицук, Танковський

"Шахтар" — "Оболонь"

Головний тренер "Шахтаря" Патрік Ван Леувен здивував з перших хвилин матчу, оскільки зі старту у воротах вийшов вихованець "Динамо" Артур Рудько, а пару центральних захисників склали Став Лемкін та Ярослав Ракицький. Але під час матчу у цих трьох неосновних гравців було мало роботи, бо команда весь час атакувала.

Після того як на 33-й хвилині суддя видалив Артема Вовкуна за другу жовту картку, то "Оболонь" забула навіть про думки за атаку. "Гірники" багато атакували та били по воротах. Декілька разів влучали в штангу, але забити зміг лише Єгор Назарина дальнім ударом. Після матчу кияни знову скаржилися на суддівство, що стало для них традицією.

"Шахтар" — "Оболонь" — 1:0

Гол: Назарина, 77

"Шахтар": Рудько — Конопля, Лемкін, Ракіцький, Азарові — Степаненко (Назарина, 69) — Зубков (В’юнник, 69), Судаков, Криськів, Кащук (Невертон, 58) — Сікан (Келсі, 58).

Головний тренер: Патрік Ван Леувен.

"Оболонь": Рибка — Суханов (Груша, 46), Приймак, Лук’янчук, Дубко, Прокопенко — Косовський (Осман, 84), Черненко (Карась, 72), Вовкун — Мединський (Нагієв, 89), Тарануха (Краснопір, 46).

Головний тренер: Валерій Іващенко.

Попередження: Степаненеко — Вовкун, Тарануха, Приймак, Рибак

Видалення: Вовкун, 33 (друге попередження).

"Олександрія" — "Минай"

Найцікавішими в матчі стали 7 хвилин у другому таймі. Спершу Єгор Гунічев вивів "Минай" уперед, а невдовзі господарі заробили пенальті й Артем Кулаковський зрівняв рахунок.

Закінчився матч зі скандалом, оскільки "Олександрія" подавала кутовий і після подачі та зкидання на партнера суддя просвистів про закінчення матчу. Цікаво, що останній гравець господарів забив. Тобто суддя відібрав перемогу у "Олександрії".

"Олександрія" — "Минай" — 1:1

Голи: Гунічев 61 — Кулаковський 74

"Олександрія": Шевченко, Савченко, Ковалець (Михайленко 62), Сігєєв, Калітвінцев (Джевані 62), Кулаков (Андрійчук 71), Шулянський (Микитишин 46), Ернандес (Кулаковський 46), Білошевський, Копина, Смирний

Головний тренер: Руслан Ротань.

"Минай": Бандура, Немчанінов, Чуєв, Вітенчук, Твердохліб, Ралюченко, Одарюк (Ременяк 86), Булеза, Дмитрук, Мельник, Гунічєв (Рогозинський 76)

Головний тренер: Володимир Шаран.

Попередження: Ернандес, Кулаковський, Микитишин, Мельник, Дмитрук, Ралюченко, Вітенчук.

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