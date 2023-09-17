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"Шахтер" "благодаря удалению" одолел "Оболонь", "Черноморец" победил "Полесье"

17 сентября 2023 06:30
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" "благодаря удалению" одолел "Оболонь", "Черноморец" победил "Полесье"
"Шахтер" отмечает гол в ворота "Оболони". Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Украинской премьер-лиге прошли матчи седьмого тура. "Черноморец" сыграл с "Полесьем", "Шахтер" принимал "Оболонь", а "Александрия" противостояла "Минаю".

Победы одержали "Черноморец" и "Шахтер", сообщил портал Новини.LIVE.

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Первый матч 7-го тура УПЛ состоялся 15 сентября, и в нем "Металлист 1925" одолел "Зарю" со счетом 2:1.

"Черноморец" — "Полесье"

В этом матче стоит выделить только единственный гол, который является претендентом на звание лучшего в сезоне. Васильев на 13-й минуте из очень дальнего штрафного пробил под перекладину настолько сильно, что Денис Бойко не достал мяч. После этого "Полесье" пыталось давить и сравнять счет, но оборонительные редуты одесситов не дали пробоины.

"Черноморец" — "Полесье" — 1:0

Гол: Васильев, 13

"Черноморец": Варакута — Путря, Гучек, Ермаков, Брагару — Кузык (Авагимян, 74), Васильев, Шпорн — Штогрин, Иеде, Бойчук (Дада, 73).

Главный тренер: Роман Григорчук.

"Полесье": Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинский (Кушниренко, 46), Танковский — Назаренко (Казак, 74), Ариелсон (Грицук, 46), Янаков (Макуана, 46) — Будковский.

Главный тренер: Юрий Калитвинцев.

Предупреждение: Бойчук — Шабанов, Смоляков, Бойко, Грицук, Танковский

"Шахтер" — "Оболонь"

Главный тренер "Шахтера" Патрик Ван Леувен удивил с первых минут матча, поскольку со старта в воротах вышел воспитанник "Динамо" Артур Рудько, а пару центральных защитников составили Став Лемкин и Ярослав Ракицкий. Но во время матча у этих трех неосновных игроков было мало работы, потому что команда все время атаковала.

После того как на 33-й минуте судья удалил Артема Вовкуна за вторую желтую карточку, "Оболонь" забыла даже о мыслях об атаке. "Горняки" много атаковали и били по воротам. Несколько раз попадали в штангу, но забить смог только Егор Назарина дальним ударом.

После матча киевляне снова жаловались на судейство, что стало для них традицией.

"Шахтер" — "Оболонь" — 1:0

Гол: Назарина, 77

"Шахтер": Рудько — Конопля, Лемкин, Ракицкий, Азаров — Степаненко (Назарина, 69) — Зубков (Вьюник, 69), Судаков, Криськив, Кащук (Невертон, 58) — Сикан (Келси, 58).

Главный тренер: Патрик Ван Леувен.

"Оболонь": Рыбка — Суханов (Груша, 46), Приймак, Лукьянчук, Дубко, Прокопенко — Косовский (Осман, 84), Черненко (Карась, 72), Вовкун — Мединский (Нагиев, 89), Тарануха (Краснопир, 46).

Главный тренер: Валерий Иващенко.

Предупреждение: Степаненеко — Вовкун, Тарануха, Приймак, Рыбак

Удаление: Волкун, 33 (второе предупреждение).

"Александрия" — "Минай"

Самыми интересными в матче стали 7 минут во втором тайме. Сначала Егор Гуничев вывел "Минай" вперед, а вскоре хозяева заработали пенальти и Артем Кулаковский сравнял счет.

Закончился матч со скандалом, поскольку "Александрия" подавала угловой и после подачи и сброса на партнера судья просвистел об окончании матча. Любопытно, что последний игрок хозяев забил. То есть судья отобрал победу у "Александрии".

"Александрия" — "Минай" — 1:1

Голы: Гуничев 61 — Кулаковский 74

"Александрия": Шевченко, Савченко, Ковалец (Михайленко 62), Сигеев, Калитвинцев (Джевани 62), Кулаков (Андрейчук 71), Шулянский (Микитишин 46), Эрнандес (Кулаковский 46), Белошевский, Копина, Смирный

Главный тренер: Руслан Ротань.

"Минай": Бандура, Немчанинов, Чуев, Витенчук, Твердохлеб, Ралюченко, Одарюк (Ременяк 86), Булеза, Дмитрук, Мельник, Гуничев (Рогозинский 76)

Главный тренер: Владимир Шаран.

Предупреждения: Эрнандес, Кулаковский, Никитишин, Мельник, Дмитрук, Ралюченко, Витенчук.

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