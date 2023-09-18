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Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба

18 сентября 2023 08:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба
Виталий Миколенко в борьбе с Букайо Сака. Фото: REUTERS/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко может сменить клуб в начале зимы 2024 года. Игроком интересуются сразу несколько команд. 

"Эвертон" заинтересован в продаже Миколенко, сообщает Daily Mail

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Украинский защитник Виталий Миколенко провел хороший матч против лондонского "Арсенала" (0:1), но вряд ли это поможет 24-летнему футболисту стать основным игроком в команде Шона Дайча. "Эвертон" идет на 18 месте в турнирной таблице и является одним из главных претендентов на вылет. В такой ситуации тренеры привыкли доверять опытным и проверенным бойцам. 

Куда может перейти Миколенко? 

Защитник сборной Украины перешел в "Эвертон" в начале 2022 года, но так и не сумел полностью раскрыть свой потенциал. "Ириски" готовы отпустить Миколенко в другой клуб, тем более, что некоторые команды действительно интересуются Виталием. 

Зинченко и Миколенко
Миколенко и Зинченко после матча. Фото: Reuters/Lee Smith

Футболист может даже не менять чемпионат, поскольку одним из вероятных следующих клубов украинца является "Брентфорд". Но есть и другие варианты для продолжения карьеры. 

Турецкий "Галатасарай" и шотландский "Селтик" интересовались Миколенко еще минувшим летом, но левый защитник не был приоритетной покупкой для этих клубов. Зимой 2024 года ситуация изменится. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 20 млн евро. 

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