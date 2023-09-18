Украина на "Играх непокоренных" получила лучший результат в истории
Украинские спортсмены в рамках турнира "Игры непокоренных" стали обладателями 34 медалей и вошли в историю. Ранее Украине не удавалось получить такое количество наград.
Новини.LIVE подытожили достижения Украины на этом турнире.
Украина на "Играх непокоренных"
Турнир "Игры непокоренных" дал Украине рекордный результат за всю историю ее выступлений.
В заключительный день турнира национальная команда Украины по стрельбе из лука выиграла золотую награду. В финале она обыграла сборную Польши с уверенным результатом 6:0.
Всего от Украины соревновались 25 спортсменов, которые принесли своей стране 34 медали:
- Золото — 12;
- Серебро — 14;
- Бронза — 8.
Нынешний результат стал лучшим за всю историю участия Украины.
- В 2017 году, когда турнир проходил в Торонто, украинские спортсмены стали обладателями 14 медалей;
- В 2018 году в Сиднее им удалось взять 20 наград;
- В 2022 году в Гааге количество наград было кратно 16.
Отметим, что "Игры непокоренных — 2023" продолжались с 9 по 16 сентября в Дюссельдорфе. В этом году в соревнованиях принимали участие 600 участников из 22 стран. Украину представляли 25 участников.
Также добавим, что "Игры непокоренных" — это турнир международного уровня, в котором принимают участие экс и действующие военные, пострадавшие во время своей службы тем или иным способом. Турнир организовал принц Гарри и проводят его на территориях разных стран, начиная с 2014 года.
Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о поражении национальной команды в матче отбора на Евро-2024. Подопечные Сергея Ребров уступили Италию в Милане со счетом 1:2.
Забарный считает, что Украина еще может пробиться на континентальное первенство.