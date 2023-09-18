Украина на "Играх непокоренных" получила лучший результат в истории

Украинские спортсмены на "Играх непокоренных". Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Украинские спортсмены в рамках турнира "Игры непокоренных" стали обладателями 34 медалей и вошли в историю. Ранее Украине не удавалось получить такое количество наград.

Новини.LIVE подытожили достижения Украины на этом турнире.

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Украина на "Играх непокоренных"

Турнир "Игры непокоренных" дал Украине рекордный результат за всю историю ее выступлений.

В заключительный день турнира национальная команда Украины по стрельбе из лука выиграла золотую награду. В финале она обыграла сборную Польши с уверенным результатом 6:0.

Всего от Украины соревновались 25 спортсменов, которые принесли своей стране 34 медали:

Золото — 12;

Серебро — 14;

Бронза — 8.

Нынешний результат стал лучшим за всю историю участия Украины.

В 2017 году, когда турнир проходил в Торонто, украинские спортсмены стали обладателями 14 медалей;

В 2018 году в Сиднее им удалось взять 20 наград;

В 2022 году в Гааге количество наград было кратно 16.















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Отметим, что "Игры непокоренных — 2023" продолжались с 9 по 16 сентября в Дюссельдорфе. В этом году в соревнованиях принимали участие 600 участников из 22 стран. Украину представляли 25 участников.

Также добавим, что "Игры непокоренных" — это турнир международного уровня, в котором принимают участие экс и действующие военные, пострадавшие во время своей службы тем или иным способом. Турнир организовал принц Гарри и проводят его на территориях разных стран, начиная с 2014 года.

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о поражении национальной команды в матче отбора на Евро-2024. Подопечные Сергея Ребров уступили Италию в Милане со счетом 1:2.

Забарный считает, что Украина еще может пробиться на континентальное первенство.