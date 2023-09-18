Україна на "Іграх нескорених" отримала найкращий результат в історії
Українські спортсмени у рамках турніру "Ігри непокорених" стали володарями 34 медалей, що увійшло до історії. Раніше Україні не вдавалося взяти таку кількість нагород.
Новини.LIVE підсумували здобутки України на цьому турнірі.
Україна на "Іграх нескорених"
Турнір "Ігри нескорених" дав для України рекордний результат за всю історію її виступів.
На завершальний день турніру національна команда України зі стрільби з лука виграла золоту нагороду. У фіналі вона обіграла збірну Польщі із впевненим результатом 6:0.
Загалом від України змагалися 25 спортсменів, які принесли своїй країні 34 медалі:
- Золото — 12;
- Срібло — 14;
- Бронза — 8.
Цьогорічний результат став найкращим за всю історію участі України.
- У 2017-му році, коли турнір проходив у Торонто, українські спортсмени стали володарями 14 медалей;
- У 2018-му у Сіднеї їм вдалося взяти 20 нагород;
- У 2022 році в Гаазі кількість нагород було кратно 16.
Зауважимо, що "Ігри нескорених-2023" тривали з 9 до 16 вересня у Дюссельдорфі. Цього року у змаганнях брали участь 600 учасників із 22 країн. Україну представляли 25 учасників.
Також додамо, що "Ігри нескорених" — це турнір міжнародного рівня, в якому беруть участь екс та діючі військові, які тим чи іншим способом постраждали під час своєї служби. Турнір організував принц Гаррі та проводять його на територіях різних країн, починаючи з 2014 року.
Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний поділився думкою про поразку національної команди у матчі відбору на Євро-2024. Підопічні Сергія Ребров поступилися Італії у Мілані з рахунком 1:2.
Забарний вважає, що Україна ще може пробитися на континентальну першість.