Україна на "Іграх нескорених" отримала найкращий результат в історії

Українські спортсмени на "Іграх нескорених". Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Українські спортсмени у рамках турніру "Ігри непокорених" стали володарями 34 медалей, що увійшло до історії. Раніше Україні не вдавалося взяти таку кількість нагород.

Новини.LIVE підсумували здобутки України на цьому турнірі.

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Турнір "Ігри нескорених" дав для України рекордний результат за всю історію її виступів.

На завершальний день турніру національна команда України зі стрільби з лука виграла золоту нагороду. У фіналі вона обіграла збірну Польщі із впевненим результатом 6:0.

Загалом від України змагалися 25 спортсменів, які принесли своїй країні 34 медалі:

Золото — 12;

Срібло — 14;

Бронза — 8.

Цьогорічний результат став найкращим за всю історію участі України.

У 2017-му році, коли турнір проходив у Торонто, українські спортсмени стали володарями 14 медалей;

У 2018-му у Сіднеї їм вдалося взяти 20 нагород;

У 2022 році в Гаазі кількість нагород було кратно 16.















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Зауважимо, що "Ігри нескорених-2023" тривали з 9 до 16 вересня у Дюссельдорфі. Цього року у змаганнях брали участь 600 учасників із 22 країн. Україну представляли 25 учасників.

Також додамо, що "Ігри нескорених" — це турнір міжнародного рівня, в якому беруть участь екс та діючі військові, які тим чи іншим способом постраждали під час своєї служби. Турнір організував принц Гаррі та проводять його на територіях різних країн, починаючи з 2014 року.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний поділився думкою про поразку національної команди у матчі відбору на Євро-2024. Підопічні Сергія Ребров поступилися Італії у Мілані з рахунком 1:2.

Забарний вважає, що Україна ще може пробитися на континентальну першість.