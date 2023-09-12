Україна виборола перше "золото" на Іграх нескорених

Український військовий Микола Заріцький на Іграх нескорених-2023. Фото: Team Ukraine

У вівторок, 12 вересня, український військовий Микола Заріцький виборов перше "золото" на Іграх нескорених. Він штовхав ядро в категорії IF1 з результатом 11,3 метра.

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України.

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Як відомо, Ігри нескорених розпочалися 9 вересня і триватимуть до 16 вересня. На другий день змагань Україна вже здобула перше "золото".

Так, чемпіоном зі штовхання ядра в категорії IF1 з результатом 11,3 метра став український військовий Микола Заріцький. Відомо, що у жовтні 2022 року він був поранений під час виконання бойового завдання на Херсонщині, тоді він втратив ногу, проте не здався і продовжує боротись.

Микола Заріцький на Іграх нескорених-2023. Фото: Team Ukraine

Варто зазначити, що у другий день змагань Україна має й інші нагороди, зокрема:

Володимир Гера — срібло в категорії IF7 з метання диска з результатом 10,50 метра;

Володимир Гера на Іграх нескорених-2023. Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Віталій Бородавка — бронза в забігу на 100 метрів в категорії IT7 з результатом 12,56;

Віталій Бородавка на Іграх нескорених-2023. Фото: David Young

Максим Дмитраш — срібло в категорії IJ5 зі стрибків у довжину з результатом 5,44.

Максим Дмитраш на Іграх нескорених-2023. Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Що відомо про Ігри нескорених

Цьогорічні Ігри Нескорених розпочалися 9 вересня і триватимуть до 16 вересня. Ці змагання об'єднають близько 600 учасників з 22 країн.

Відомо, турнір, який започаткував британський принц Гаррі, проходить з 2014 року. Наразі до програми змагань входять десять видів спорту: стрільба з лука, легка атлетика, веслування на тренажерах, паверліфтинг, плавання, велоспорт, волейбол сидячи, баскетбол і регбі на візках та — уперше в історії — настільний теніс.

До складу української збірної цьогоріч увійшли 25 учасників: військових і волонтерів ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальйонів. Це найбільше представництво України за історію її участі в Invictus Games.

Українська збірна представлена в усіх видах спорту, крім регбі на візках. Проте деякі учасники отримали можливість зіграти й у цьому виді, але в змішаній команді разом із військовими й ветеранами з інших країн.

Вперше Україна виступила на Іграх нескорених 2017 року.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що на Іграх нескорених виступить українська команда з баскетболу на візках. Вона складається з поранених військових, які в зоні бойових дій залишилися без кінцівок.