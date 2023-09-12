Украина завоевала первое "золото" на Играх непокоренных

Украинский военный Николай Зарицкий на Играх непокоренных-2023. Фото: Team Ukraine

Во вторник, 12 сентября, украинский военный Николай Зарицкий завоевал первое "золото" на Играх непокоренных. Он толкал ядро в категории IF1 с результатом 11,3 метра.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Читайте также:

Первая золотая медаль на Играх непокоренных

Как известно, Игры непокоренных начались 9 сентября и продлятся до 16 сентября. Во второй день соревнований Украина уже получила первое "золото".

Так, чемпионом по толканию ядра в категории IF1 с результатом 11,3 метра стал украинский военный Николай Зарицкий. Известно, что в октябре 2022 года он был ранен во время выполнения боевого задания в Херсонской области, тогда он потерял ногу, однако не сдался и продолжает бороться.

Николай Зарицкий на Играх непокоренных-2023. Фото: Team Ukraine

Следует отметить, что во второй день соревнований у Украины есть и другие награды, в частности:

Владимир Гера — серебро в категории IF7 по метанию диска с результатом 10,50 метра;

Владимир Гера на Играх непокоренных-2023. Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Виталий Бородавка — бронза в забеге на 100 метров в категории IT7 с результатом 12,56;

Виталий Бородавка на Играх непокоренных-2023. Фото: David Young

Максим Дмитраш — серебро в категории IJ5 по прыжкам в длину с результатом 5,44.

Максим Дмитраш на Играх непокоренных-2023. Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Что известно об Играх непокоренных

Нынешние Игры Непокоренных начались 9 сентября и продлятся до 16 сентября. Эти соревнования объединят около 600 участников из 22 стран.

Известно, что турнир, который начал британский принц Гарри, проходит с 2014 года. В настоящее время в программу соревнований входят десять видов спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, гребли на тренажерах, паверлифтинг, плавание, велоспорт, волейбол сидя, баскетбол и регби на колясках и — впервые в истории — настольный теннис.

В состав украинской сборной вошли 25 участников: военных и волонтеров ВСУ, Нацгвардии, Национальной полиции и добровольческих батальонов. Это крупнейшее представительство Украины в истории ее участия в Invictus Games.

Украинская сборная представлена во всех видах спорта, кроме регби на колясках. Однако некоторые участники получили возможность сыграть и в этом виде, но в смешанной команде вместе с военными и ветеранами из других стран.

Впервые Украина выступила на "Играх непокоренных" в 2017 году.

Напомним, недавно мы сообщали, что на "Играх непокоренных" выступит украинская команда по баскетболу на колясках. Она состоит из раненых военных, которые в зоне боевых действий остались без конечностей.