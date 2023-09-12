Украина завоевала первое "золото" на Играх непокоренных
Во вторник, 12 сентября, украинский военный Николай Зарицкий завоевал первое "золото" на Играх непокоренных. Он толкал ядро в категории IF1 с результатом 11,3 метра.
Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.
Первая золотая медаль на Играх непокоренных
Как известно, Игры непокоренных начались 9 сентября и продлятся до 16 сентября. Во второй день соревнований Украина уже получила первое "золото".
Так, чемпионом по толканию ядра в категории IF1 с результатом 11,3 метра стал украинский военный Николай Зарицкий. Известно, что в октябре 2022 года он был ранен во время выполнения боевого задания в Херсонской области, тогда он потерял ногу, однако не сдался и продолжает бороться.
Следует отметить, что во второй день соревнований у Украины есть и другие награды, в частности:
- Владимир Гера — серебро в категории IF7 по метанию диска с результатом 10,50 метра;
- Виталий Бородавка — бронза в забеге на 100 метров в категории IT7 с результатом 12,56;
- Максим Дмитраш — серебро в категории IJ5 по прыжкам в длину с результатом 5,44.
Что известно об Играх непокоренных
Нынешние Игры Непокоренных начались 9 сентября и продлятся до 16 сентября. Эти соревнования объединят около 600 участников из 22 стран.
Известно, что турнир, который начал британский принц Гарри, проходит с 2014 года. В настоящее время в программу соревнований входят десять видов спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, гребли на тренажерах, паверлифтинг, плавание, велоспорт, волейбол сидя, баскетбол и регби на колясках и — впервые в истории — настольный теннис.
В состав украинской сборной вошли 25 участников: военных и волонтеров ВСУ, Нацгвардии, Национальной полиции и добровольческих батальонов. Это крупнейшее представительство Украины в истории ее участия в Invictus Games.
Украинская сборная представлена во всех видах спорта, кроме регби на колясках. Однако некоторые участники получили возможность сыграть и в этом виде, но в смешанной команде вместе с военными и ветеранами из других стран.
Впервые Украина выступила на "Играх непокоренных" в 2017 году.
Напомним, недавно мы сообщали, что на "Играх непокоренных" выступит украинская команда по баскетболу на колясках. Она состоит из раненых военных, которые в зоне боевых действий остались без конечностей.