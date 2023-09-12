Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина завоевала первое "золото" на Играх непокоренных arrow

Украина завоевала первое "золото" на Играх непокоренных

12 сентября 2023 12:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина завоевала первое "золото" на Играх непокоренных
Украинский военный Николай Зарицкий на Играх непокоренных-2023. Фото: Team Ukraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 12 сентября, украинский военный Николай Зарицкий завоевал первое "золото" на Играх непокоренных. Он толкал ядро в категории IF1 с результатом 11,3 метра.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Читайте также:

Первая золотая медаль на Играх непокоренных

Как известно, Игры непокоренных начались 9 сентября и продлятся до 16 сентября. Во второй день соревнований Украина уже получила первое "золото".

Так, чемпионом по толканию ядра в категории IF1 с результатом 11,3 метра стал украинский военный Николай Зарицкий. Известно, что в октябре 2022 года он был ранен во время выполнения боевого задания в Херсонской области, тогда он потерял ногу, однако не сдался и продолжает бороться.

Игры Непокоренных-2023
Николай Зарицкий на Играх непокоренных-2023. Фото: Team Ukraine

Следует отметить, что во второй день соревнований у Украины есть и другие награды, в частности:

  • Владимир Гера — серебро в категории IF7 по метанию диска с результатом 10,50 метра;
Игры Непокоренных-2023
Владимир Гера на Играх непокоренных-2023. Фото: Invictus Games: Team Ukraine
  • Виталий Бородавка — бронза в забеге на 100 метров в категории IT7 с результатом 12,56;
Игры Непокоренных-2023
Виталий Бородавка на Играх непокоренных-2023. Фото: David Young
  • Максим Дмитраш — серебро в категории IJ5 по прыжкам в длину с результатом 5,44.
Игры Непокоренных-2023
Максим Дмитраш на Играх непокоренных-2023. Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Что известно об Играх непокоренных

Нынешние Игры Непокоренных начались 9 сентября и продлятся до 16 сентября. Эти соревнования объединят около 600 участников из 22 стран.

Известно, что турнир, который начал британский принц Гарри, проходит с 2014 года. В настоящее время в программу соревнований входят десять видов спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, гребли на тренажерах, паверлифтинг, плавание, велоспорт, волейбол сидя, баскетбол и регби на колясках и — впервые в истории — настольный теннис.

В состав украинской сборной вошли 25 участников: военных и волонтеров ВСУ, Нацгвардии, Национальной полиции и добровольческих батальонов. Это крупнейшее представительство Украины в истории ее участия в Invictus Games.

Украинская сборная представлена во всех видах спорта, кроме регби на колясках. Однако некоторые участники получили возможность сыграть и в этом виде, но в смешанной команде вместе с военными и ветеранами из других стран.

Впервые Украина выступила на "Играх непокоренных" в 2017 году.

Напомним, недавно мы сообщали, что на "Играх непокоренных" выступит украинская команда по баскетболу на колясках. Она состоит из раненых военных, которые в зоне боевых действий остались без конечностей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз