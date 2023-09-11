Игры нескорених: Україна почала турнір з медалями

Збірна України на Іграх нескорених. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

У німецькому Дюссельдорфі почалися Ігри нескорених. Для команди України це четвертий турнір в історії.

У перший день змагань команда завоювала шість медалей, повідомили Новини.LIVE.

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Вперше українська команда була представлена на Іграх нескорених у 2017 році. Цьогорічна участь стала четвертою для збірної, яку вболівальники зустріли оплесками під час церемонії відкриття.

Шість медалей

В перший день Ігор нескорених збірна України завоювала одну золоту, три срібні та дві бронзові медалі.

Олександр Маковей виграв золоту медаль у штовханні ядра (клас IF8).

Срібло завоювали Володимир Гера в штовханні ядра (клас IF7), Микола Зарицький в метанні диска (клас IF1 ) та Максим Зубов у паверліфтингу (клас IP6).

Бронзові нагороди виграли Вадим Мазніченко в штовханні ядра (клас IF6) та Володимир Товкіс у метанні диска (клас IF2).

Українські вболівальники на Іграх нескорених. Фото: Игры непокоренных

На початок Ігор нескорених відреагував Президент України Володимир Зеленський, який привітав учасників змагань.

"Тільки почалися цьогорічні Ігри нескорених, і вже в перший день наші хлопці принесли Україні перемоги – і "золото", і "срібло", і "бронзу".

Вадим Мазніченко. Володимир Гера. Олександр Маковей. Максим Зубов. Микола Заріцький. Володимир Товкис.

Пишаюся таким народом! Попри все сильним. Попри все нескореним. Попри все здатним перемагати!

Сьогодні Invictus Games 2023 тривають. Уболіваємо за український характер, за волю, яка завжди міцніша за обставини!", — написав глава держави.

Зазначимо, що Ігри нескорених пройдуть до 16 вересня.

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