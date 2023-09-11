Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Игры непокоренных: Украина начала турнир с медалями arrow

Игры непокоренных: Украина начала турнир с медалями

11 сентября 2023 12:04
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Игры непокоренных: Украина начала турнир с медалями
Сборная Украины на Играх непокоренных. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В немецком Дюссельдорфе начались Игры непокоренных. Для команды Украины это четвёртый турнир в истории.

В первый соревновательный день команда завоевала шесть медалей, сообщили Новини.LIVE.

Читайте также:

Впервые украинская команда была представлена на Играх непокоренных в 2017 году. Участие в 2023-м стало четвертым для сборной, которую болельщики встретили аплодисментами во время церемонии открытия.

Шесть медалей

В первый день Игр непокоренных сборная Украины завоевала одну золотую, три серебряных и две бронзовые медали.

Александр Маковей выиграл золотую медаль в толкании ядра (класс IF8).

Серебро завоевали Владимир Гера в толкании ядра (класс IF7), Николай Зарицкий в метании диска (класс IF1) и Максим Зубов в паверлифтинге (класс IP6).

Бронзовые награды выиграли Вадим Мазниченко в толкании ядра (класс IF6) и Владимир Товкис в метании диска (класс IF2).

Игры непокоренных
Украинские болельщики на Играх непокоренных. Фото: Игры непокоренных

На начало Игр непокоренных отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, поздравивший участников соревнований.

"Только начались игры Игры непокоренных, и уже в первый день наши ребята принесли Украине победы — и "золото", и "серебро", и "бронзу".

Вадим Мазниченко. Владимир Гера. Александр Маковей. Максим Зубок. Николай Зарицкий. Владимир Товкис.

Горжусь таким народом! Несмотря на все сильным. Несмотря на все непокорное. При всем способном побеждать!

Сегодня Invictus Games 2023 продолжаются. Болеем за украинский характер, за свободу, которая всегда крепче обстоятельств!", — написал глава государства.

Отметим, что игры непокоренных пройдут до 16 сентября.

Напомним, Лунин нашел другой клуб: трансфер состоится в январе.

Английские СМИ назвали украинского игрока, трансфер которого принесет много денег.

Армения с Петраковым совершила подвиг в Турции.

"Днепр-1" возглавит тренер из Второй лиги Украины: источник сообщил имя наставника.

Сборная Украины прибыла в Милан: у команды одна потеря.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Ляшко объяснил, есть ли в Украине угроза "болезни легионеров"

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз