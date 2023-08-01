Поранені українські військові виступлять на "Іграх нескорених" у баскетболі на візках
На "Іграх нескорених" виступить українська команда з баскетболу на візках. Вона складається з поранених військових, які в зоні бойових дій залишилися без кінцівок.
"Ігри нескорених" з українцями пройдуть в Німеччині, повідомило BBC.
Турнір для ветеранів війни з пораненнями пройде у німецькому Дюссельдорфі з 9 по 16 вересня.
Українці вперше покажуть себе в цьому виді спорту
Баскетбол на візках з’явився на світовій мапі після другої світової війни, коли поранені ветерани із США винайшли свій власний вид спорту. Починаючи з 1960 року, ця дисципліна представлена на Паралімпійських іграх.
В Україні ж цей вид спорту став популярним у 2020 році.
У баскетбол на візках можуть грати як особи з травмами опорно-рухового апарату, так і особи без кінцівок, більшість з яких — ветерани.
До гравців звернулася міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, яка нагадала, що гравці їдуть захищати країну на міжнародній арені.
"Ви їдете не просто на "Ігри Нескорених", підіймати наш прапор, ви їдете захищати нашу країну і показувати дух українців", — заявила міністерка.
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