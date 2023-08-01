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Поранені українські військові виступлять на "Іграх нескорених" у баскетболі на візках

1 серпня 2023 20:10
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Агабекян Карен
редактор
Поранені українські військові виступлять на "Іграх нескорених" у баскетболі на візках
Українських ветеранів показали перед "Іграми нескорених". Фото: Мінветеранів
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На "Іграх нескорених" виступить українська команда з баскетболу на візках. Вона складається з поранених військових, які в зоні бойових дій залишилися без кінцівок.

"Ігри нескорених" з українцями пройдуть в Німеччині, повідомило BBC.

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Тренування команди українських ветеранів. Фото: Мінветеранів

Українці вперше покажуть себе в цьому виді спорту

Баскетбол на візках з’явився на світовій мапі після другої світової війни, коли поранені ветерани із США винайшли свій власний вид спорту. Починаючи з 1960 року, ця дисципліна представлена на Паралімпійських іграх.

В Україні ж цей вид спорту став популярним у 2020 році.

У баскетбол на візках можуть грати як особи з травмами опорно-рухового апарату, так і особи без кінцівок, більшість з яких — ветерани.

До гравців звернулася міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, яка нагадала, що гравці їдуть захищати країну на міжнародній арені.

"Ви їдете не просто на "Ігри Нескорених", підіймати наш прапор, ви їдете захищати нашу країну і показувати дух українців", — заявила міністерка.

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