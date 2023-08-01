Раненые украинские военные выступят на "Играх непокоренных" в баскетболе на колясках

Украинских ветеранов показали перед "Играми непокоренных". Фото: Минветеранов

На "Играх непокоренных" выступит украинская команда по баскетболу на колясках. Она состоит из раненых военных, которые в зоне боевых действий лишились конечностей.

"Игры непокоренных" с украинцами пройдут в Германии, сообщило BBC.

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Тренировка команды украинских ветеранов. Фото: Минветеранов

Украинцы впервые покажут себя в этом виде спорта

Баскетбол на колясках появился на мировой карте после второй мировой войны, когда раненые ветераны из США изобрели свой вид спорта. Начиная с 1960 года, эта дисциплина представлена на Паралимпийских играх.

В Украине же этот вид спорта стал популярен в 2020 году.

В баскетбол на колясках могут играть как лица с травмами опорно-двигательного аппарата, так и лица без конечностей, большинство из которых — ветераны.

К игрокам обратилась министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, напомнившая, что игроки едут защищать страну на международной арене.

"Вы едете не просто на "Игры непокоренных", поднимаете наш флаг, вы едете защищать нашу страну и показывать дух украинцев", — заявила министр.

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