Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Раненые украинские военные выступят на "Играх непокоренных" в баскетболе на колясках arrow

Раненые украинские военные выступят на "Играх непокоренных" в баскетболе на колясках

1 августа 2023 20:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Раненые украинские военные выступят на "Играх непокоренных" в баскетболе на колясках
Украинских ветеранов показали перед "Играми непокоренных". Фото: Минветеранов
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На "Играх непокоренных" выступит украинская команда по баскетболу на колясках. Она состоит из раненых военных, которые в зоне боевых действий лишились конечностей.

"Игры непокоренных" с украинцами пройдут в Германии, сообщило BBC.

Читайте также:

Турнир для ветеранов войны с ранениями пройдет в немецком Дюссельдорфе с 9 по 16 сентября.

Тренировка команды украинских ветеранов. Фото: Минветеранов

Украинцы впервые покажут себя в этом виде спорта

Баскетбол на колясках появился на мировой карте после второй мировой войны, когда раненые ветераны из США изобрели свой вид спорта. Начиная с 1960 года, эта дисциплина представлена на Паралимпийских играх.

В Украине же этот вид спорта стал популярен в 2020 году.

В баскетбол на колясках могут играть как лица с травмами опорно-двигательного аппарата, так и лица без конечностей, большинство из которых — ветераны.

К игрокам обратилась министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, напомнившая, что игроки едут защищать страну на международной арене.

"Вы едете не просто на "Игры непокоренных", поднимаете наш флаг, вы едете защищать нашу страну и показывать дух украинцев", — заявила министр.

Напомним, Москва курировала дисквалификацию Харлан, — тренер сборной США.

Артем Довбик на этой неделе станет игроком испанского клуба: все стороны договорились.

"ПСЖ" подпишет звезду "Барселоны".

Победы "Черноморца", "Динамо" и "Александрии": воскресенье в УПЛ.

"Шахтер" договорился о возвращении 36-летнего своего бывшего центрального защитника Дмитрия Чигринского.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз