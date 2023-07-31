Украинец впервые в истории стал чемпионом Европы в автоспорте
По итогам сезона чемпионата Европы по картингу общую победу одержал представитель Украины. Впервые в истории пилот из нашей страны достался так высоко.
Зовут новоиспеченного чемпиона Александр Бондарев, сообщил портал Новини.LIVE.
Украинский талантливый гонщик на всех этапах набрал наибольшее количество очков, что позволило ему победить.
Безумный успех Украины
Бондарев на этапах чемпионата Европы выступал в категории OK Junior, где приняли участие более 80 лучших картингистов.
Украинец выиграл этапы в Чехии и Дании и всходил на подиумы в Испании и Италии. Количество набранных очков позволило ему одержать абсолютную победу в борьбе за титул чемпиона Европы 2023 года.
Награждение Бондарева состоится в декабре на общей церемонии Международной автомобильной федерации, где также будут награждать пилотов Формулы-1.
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