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Украинец впервые в истории стал чемпионом Европы в автоспорте

31 июля 2023 20:43
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Агабекян Карен
редактор
Украинец впервые в истории стал чемпионом Европы в автоспорте
Александр Бондарев на верхней ступени. Фото: Инстарграмм Бондарева
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

По итогам сезона чемпионата Европы по картингу общую победу одержал представитель Украины. Впервые в истории пилот из нашей страны достался так высоко.

Зовут новоиспеченного чемпиона Александр Бондарев, сообщил портал Новини.LIVE.

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Александр Бондарев после победы. Фото: Инстаграм Бондарева

Безумный успех Украины

Бондарев на этапах чемпионата Европы выступал в категории OK Junior, где приняли участие более 80 лучших картингистов.

Украинец выиграл этапы в Чехии и Дании и всходил на подиумы в Испании и Италии. Количество набранных очков позволило ему одержать абсолютную победу в борьбе за титул чемпиона Европы 2023 года.

Награждение Бондарева состоится в декабре на общей церемонии Международной автомобильной федерации, где также будут награждать пилотов Формулы-1.

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