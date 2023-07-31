Украинец впервые в истории стал чемпионом Европы в автоспорте

Александр Бондарев на верхней ступени. Фото: Инстарграмм Бондарева

По итогам сезона чемпионата Европы по картингу общую победу одержал представитель Украины. Впервые в истории пилот из нашей страны достался так высоко.

Зовут новоиспеченного чемпиона Александр Бондарев, сообщил портал Новини.LIVE.

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Александр Бондарев после победы. Фото: Инстаграм Бондарева

Безумный успех Украины

Бондарев на этапах чемпионата Европы выступал в категории OK Junior, где приняли участие более 80 лучших картингистов.

Украинец выиграл этапы в Чехии и Дании и всходил на подиумы в Испании и Италии. Количество набранных очков позволило ему одержать абсолютную победу в борьбе за титул чемпиона Европы 2023 года.

Награждение Бондарева состоится в декабре на общей церемонии Международной автомобильной федерации, где также будут награждать пилотов Формулы-1.

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