Українець вперше в історії став чемпіоном Європи в автоспорті
За підсумками сезону чемпіонату Європи з картингу загальну перемогу здобув представник України. Вперше в історії пілот з нашої країни дістався так високо.
Звати новоспеченого чемпіона Олександр Бондарев, повідомив портал Новини.LIVE.
Український талановитий гонщик на всіх етапах набрав найбільшу кількість очок, що дозволило йому перемогти.
Шалений успіх України
Бондарев на етапах чемпіонату Європи виступав у категорії OK Junior, де взяли участь понад 80 найкращих картингістів.
Українець виграв етапи в Чехії та Данії, й сходив на подіуми в Іспанії та Італії. Кількість набраних очок дозволила йому здобути абсолютну перемогу в боротьбі за титул чемпіона Європи 2023.
Зазначимо, що нагородження Бондарева відбудеться у грудні на загальній церемонії Міжнародної автомобільної федерації, де також нагороджуватимуть пілотів Формули-1.
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