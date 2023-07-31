Українець вперше в історії став чемпіоном Європи в автоспорті

Олександр Бондарев на верхній щаблині. Фото: Інстарграм Бондарева

За підсумками сезону чемпіонату Європи з картингу загальну перемогу здобув представник України. Вперше в історії пілот з нашої країни дістався так високо.

Звати новоспеченого чемпіона Олександр Бондарев, повідомив портал Новини.LIVE.

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Олександр Бондарев після перемоги. Фото: Інстаграм Бондарева

Шалений успіх України

Бондарев на етапах чемпіонату Європи виступав у категорії OK Junior, де взяли участь понад 80 найкращих картингістів.

Українець виграв етапи в Чехії та Данії, й сходив на подіуми в Іспанії та Італії. Кількість набраних очок дозволила йому здобути абсолютну перемогу в боротьбі за титул чемпіона Європи 2023.

Зазначимо, що нагородження Бондарева відбудеться у грудні на загальній церемонії Міжнародної автомобільної федерації, де також нагороджуватимуть пілотів Формули-1.

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