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Лидеры сборной Украины Санон и Липовый не помогут команде в отборе на Олимпиаду-2024

30 июля 2023 17:19
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Агабекян Карен
редактор
Лидеры сборной Украины Санон и Липовый не помогут команде в отборе на Олимпиаду-2024
Сборная Украины под руководством Степановского. Фото: ФБУ
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Агабекян Карен
редактор

У сборной Украины по баскетболу возникло еще больше кадровых проблем. Расположения команды покинули два игрока.

Об этом в комментарии пресс-службе Федерации баскетбола Украины сообщил главный тренер команды Виталий Степановский.

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Санон и Липовый больше не помощники

По словам Степановского, Александр Липовый приехал в команду после медобследования, которое показало неутешительные результаты. Игрок с командой успел провести только три тренировки за полтора дня и затем был вынужден уехать. Сейчас он проходит курс лечения и пытается восстановиться к новому сезону.

Иссуф Санон прибыл в расположение сборной с повреждением, полученным во время индивидуальной подготовки к сезону.

"Санон еще за 10 дней до начала сбора позвонил по телефону и рассказал о том, что он травмировался во время индивидуальной работы. Мы делали все, чтобы Иссуф восстановился, он работал в индивидуальном режиме.

Он работал с тренером по физической подготовке, пытался участвовать в командных тренировках, но, к сожалению, его беспокоит травма и было принято решение, чтобы он готовился к сезону. Он не может работать на 100%", — сказал специалист.

Также Степановский отметил, что Анатолий Шундель травмировал палец, но остается в расположении сборной. При этом тренироваться баскетболист не может. Он сейчас работает с тренером по физподготовке по индивидуальному графику и надеется вернуться к августу, когда стартуют матчи пре-квалификации ОИ-2024.

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