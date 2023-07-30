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Лідери збірної України Санон та Липовий не допоможуть команді у відборі на Олімпіаду-2024

30 липня 2023 17:19
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Агабекян Карен
редактор
Лідери збірної України Санон та Липовий не допоможуть команді у відборі на Олімпіаду-2024
Збірна України під проводом Степановського. Фото: ФБУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У збірної України з баскетболу виникло ще більше кадрових проблем. Розташування команди залишили два гравці.

Про це у коментарі пресслужбі Федерації баскетболу України повідомив головний тренер команди Віталій Степановський.

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Раніше збірна України у товариському матчі розгромно програла Литві. Це був перший матч Степановського біля керма команди.

Санон та Липовий більше не помічники

За словами Степановського, Олександр Липовий приїхав до команди після медобстеження, яке показало невтішні результати. Гравець із командою провів лише три тренування за півтора дня й потім був змушений виїхати. Зараз він проходить курс лікування та намагається відновитися до нового сезону.

Ісуф Санон прибув до розташування збірної з пошкодженням, отриманим під час індивідуальної підготовки до сезону.

"Санон ще за 10 днів до початку збору зателефонував і розповів про те, що він травмувався під час індивідуальної роботи. Ми робили все, щоб Ісуф відновився, він працював в індивідуальному режимі.

Він працював з тренером з фізичної підготовки, намагався брати участь у командних тренуваннях, але, на жаль, його непокоїть травма і було ухвалено рішення, щоб він готувався до сезону. Він не може працювати на 100%", — сказав фахівець.

Також Степановський зазначив, що Анатолій Шундель травмував палець, але залишається у розташуванні збірної. При цьому тренуватись баскетболіст не може. Він зараз працює з тренером з фізпідготовки за індивідуальним графіком та сподівається повернутися до серпня, коли стартують матчі пре-кваліфікації ОІ-2024.

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