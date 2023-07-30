Лідери збірної України Санон та Липовий не допоможуть команді у відборі на Олімпіаду-2024

Збірна України під проводом Степановського. Фото: ФБУ

У збірної України з баскетболу виникло ще більше кадрових проблем. Розташування команди залишили два гравці.

Про це у коментарі пресслужбі Федерації баскетболу України повідомив головний тренер команди Віталій Степановський.

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Санон та Липовий більше не помічники

За словами Степановського, Олександр Липовий приїхав до команди після медобстеження, яке показало невтішні результати. Гравець із командою провів лише три тренування за півтора дня й потім був змушений виїхати. Зараз він проходить курс лікування та намагається відновитися до нового сезону.

Ісуф Санон прибув до розташування збірної з пошкодженням, отриманим під час індивідуальної підготовки до сезону.

"Санон ще за 10 днів до початку збору зателефонував і розповів про те, що він травмувався під час індивідуальної роботи. Ми робили все, щоб Ісуф відновився, він працював в індивідуальному режимі.

Він працював з тренером з фізичної підготовки, намагався брати участь у командних тренуваннях, але, на жаль, його непокоїть травма і було ухвалено рішення, щоб він готувався до сезону. Він не може працювати на 100%", — сказав фахівець.

Також Степановський зазначив, що Анатолій Шундель травмував палець, але залишається у розташуванні збірної. При цьому тренуватись баскетболіст не може. Він зараз працює з тренером з фізпідготовки за індивідуальним графіком та сподівається повернутися до серпня, коли стартують матчі пре-кваліфікації ОІ-2024.

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