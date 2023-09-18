Магучих с рекордом выиграла в финале сезона "Бриллиантовой лиги": она вошла в историю

Ярослава Магучих. Фото: REUTERS/Aly Song

В американском Юджине состоялся финал "Бриллиантовой лиги". В нем в прыжках в высоту выступили три украинки.

Победительницей стала украинка Ярослава Магучих, сообщил портал Новини.LIVE.

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Для Ярославы это вторая подряд победа в сезоне "Бриллиантовой лиги". В прошлом году украинке тоже не было равных.

Золотая награда для Магучих

В финале "Бриллиантовой лиги" Магучих и австралийка Николо Олислагерс взяли планку на 2.03 м, но украинка для этого потратила меньше попыток. К тому же этот результат стал рекордом сезона в прыжках в высоту.

Третьей на турнире стала сербка Ангелина Топич, преодолевшая только планку — 1.95 м.

Неожиданная финалистка "Бриллиантовой лиги" Юлия Левченко стала пятой (1,91), а лидер сезона Ирина Геращенко только седьмой (1,87)

Отметим, что в финал Геращенко была лидером сезона, а не Магучих по причине выступления лишь на пяти стартах. Она побеждала в Рабате, Семене и Брюсселе и стала третьей в Лозанне и Монако.

Всего в этом году Магучих выиграла все три основных турнира: чемпионат мира, чемпионат Европы в помещении и "Бриллиантовую лигу".

Также Ярослава стала первой в истории украинкой, выигравшей два сезона "Бриллиантовой лиги" подряд.

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