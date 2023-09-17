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Трубин стал самым плохим игроком в составе "Бенфики" в дебютном матче за клуб

17 сентября 2023 10:39
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Агабекян Карен
редактор
Трубин стал самым плохим игроком в составе "Бенфики" в дебютном матче за клуб
Анатолий Трубин. Фото: "Бенфика"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский голкипер лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин впервые после трансфера из "Шахтера" дебютировал за новый клуб. Вратарь отыграл весь матч против "Визелы".

С одним пропущенным мячом украинский футболист стал самым плохим в составе своей команды, сообщили Новини.LIVE.

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Отметим, что в пятом туре чемпионата Португалии "Бенфика" со счетом 2:1 обыграла "Визелу".

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У Трубина просто было мало работы

За весь матч Трубин пропустил один мяч с пенальти, сделал один сейв, 26 касаний мяча, отдал 23 из 25 пасов (96%), и 4 из 6 диагональных передач.

Статистический портал SofaScore поставил Трубину оценку 6.7 — самый низкий показатель в стартовом составе "Бенфики".

Анатолий Трубин
Оценки от SofaScore. Фото: скриншот

Статистический портал WhoScored также поставил Трубину худшую оценку — 6.1.

Анатолий Трубин
Оценки от WhoScored. Фото: скриншот

Такие низкие оценки связаны не с плохой игрой украинца, а с тем, что у него было очень мало работы за 90 минут.

Отметим, что донецкий "Шахтер" получил за трансфер Трубина 10 млн евро плюс 1 млн бонусами и 40% суммы трансфера от дальнейшей продажи.

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