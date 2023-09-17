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Трубін став найгіршим гравцем у складі "Бенфіки" в дебютному матчі за клуб

17 вересня 2023 10:39
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Агабекян Карен
редактор
Трубін став найгіршим гравцем у складі "Бенфіки" в дебютному матчі за клуб
Анатолій Трубін. Фото: "Бенфіка"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер лісабонської "Бенфіки" Анатолій Трубін вперше після трансферу із "Шахтаря" дебютував за новий клуб. Воротар відіграв весь матч проти "Візели".

З одним пропущеним м’ячем український футболіст став найгіршим в складі своєї команди, повідомили Новини.LIVE.

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Зазначимо, що у п'ятому турі чемпіонату Португалії "Бенфіка" з рахунком 2:1 обіграла "Візелу".

Трубін просто мав мало роботи

За весь матч Трубін пропустив один м’яч з пенальті, зробив один сейв, 26 дотиків до м’яча, віддав 23 із 25 пасів (96%) та 4 із 6 діагональних передач.

Статистичний портал SofaScore поставив Трубіну оцінку 6.7 — найнижчий показник у стартовому складі "Бенфіки".

Анатолий Трубин
Оцінки SofaScore. Фото: скриншот

Статистичний портал WhoScored також поставив Трубіну найгіршу оцінку — 6.1.

Анатолий Трубин
Оцінки від WhoScored. Фото: скриншот

Такі низькі оцінки пов’язані не з поганою грою українця, а з тим, що у нього було дуже мало роботи за 90 хвилин.

Зазначимо, що донецький "Шахтар" отримав за трансфер Трубіна 10 млн євро плюс 1 млн бонусами та 40% суми трансферу від подальшого продажу.

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