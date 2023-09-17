Трубін став найгіршим гравцем у складі "Бенфіки" в дебютному матчі за клуб
Український голкіпер лісабонської "Бенфіки" Анатолій Трубін вперше після трансферу із "Шахтаря" дебютував за новий клуб. Воротар відіграв весь матч проти "Візели".
З одним пропущеним м’ячем український футболіст став найгіршим в складі своєї команди, повідомили Новини.LIVE.
Зазначимо, що у п'ятому турі чемпіонату Португалії "Бенфіка" з рахунком 2:1 обіграла "Візелу".
Трубін просто мав мало роботи
За весь матч Трубін пропустив один м’яч з пенальті, зробив один сейв, 26 дотиків до м’яча, віддав 23 із 25 пасів (96%) та 4 із 6 діагональних передач.
Статистичний портал SofaScore поставив Трубіну оцінку 6.7 — найнижчий показник у стартовому складі "Бенфіки".
Статистичний портал WhoScored також поставив Трубіну найгіршу оцінку — 6.1.
Такі низькі оцінки пов’язані не з поганою грою українця, а з тим, що у нього було дуже мало роботи за 90 хвилин.
Зазначимо, що донецький "Шахтар" отримав за трансфер Трубіна 10 млн євро плюс 1 млн бонусами та 40% суми трансферу від подальшого продажу.
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