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Магучіх з рекордом виграла в фіналі сезону "Діамантової ліги": вона увійшла в історію

18 вересня 2023 06:49
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Агабекян Карен
редактор
Магучіх з рекордом виграла в фіналі сезону "Діамантової ліги": вона увійшла в історію
Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS/Aly Song
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Агабекян Карен
редактор

У американському Юджині відбувся фінал "Діамантової ліги". В ньому в стрибках у висоту виступили три українки.

Переможницею стала українка Ярослава Магучіх, повідомив портал Новини.LIVE.

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Для Ярослави друга поспіль перемога у сезоні "Діамантової ліги". Минулого року українці також не було рівних.

Золота нагорода для Магучіх

У фіналі "Діамантової ліги" Магучіх та австралійка Ніколо Оліслагерс взяли планку на 2.03 м, але українка для цього витратила менше спроб. До того ж цей результат став рекордом сезону в стрибках у висоту.

Третьою на турнірі стала сербка Ангеліна Топіч, яка подолала лише планку — 1.95 м.

Несподівана фіналістка "Діамантової ліги" Юлія Левченко стала п’ятою (1,91), а лідер сезону Ірина Геращенко лише сьомою (1,87)

Зазначимо, що до фіналу Геращенко була лідером сезону, а не Магучіх тому, що Ярослава раніше виступила лише на чотирьох стартах. Вона перемагала у Рабаті, Семені та Брюсселі, й стала третьою у Лозанні та Монако.

Загалом цього року Магучіх виграла всі три основні турніри: чемпіонат світу, чемпіонат Європи в приміщенні та "Діамантову лігу".

Також Ярослава стала першою в історії українкою, яка виграла два сезони "Діамантової ліги" підряд.

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