Магучіх з рекордом виграла в фіналі сезону "Діамантової ліги": вона увійшла в історію
У американському Юджині відбувся фінал "Діамантової ліги". В ньому в стрибках у висоту виступили три українки.
Переможницею стала українка Ярослава Магучіх, повідомив портал Новини.LIVE.
Для Ярослави друга поспіль перемога у сезоні "Діамантової ліги". Минулого року українці також не було рівних.
That's how Yaroslava Mahuchikh has won the 2023 Diamond League final in high jump in Eugene.#sport #Ukraine #win #DiamondLeagueFinal #Eugene #highjump #mahuchikh #athletics pic.twitter.com/ZiZMYJ9dCI— @illyakr (@illyakryv) September 17, 2023
Золота нагорода для Магучіх
У фіналі "Діамантової ліги" Магучіх та австралійка Ніколо Оліслагерс взяли планку на 2.03 м, але українка для цього витратила менше спроб. До того ж цей результат став рекордом сезону в стрибках у висоту.
Третьою на турнірі стала сербка Ангеліна Топіч, яка подолала лише планку — 1.95 м.
Несподівана фіналістка "Діамантової ліги" Юлія Левченко стала п’ятою (1,91), а лідер сезону Ірина Геращенко лише сьомою (1,87)
Зазначимо, що до фіналу Геращенко була лідером сезону, а не Магучіх тому, що Ярослава раніше виступила лише на чотирьох стартах. Вона перемагала у Рабаті, Семені та Брюсселі, й стала третьою у Лозанні та Монако.
Загалом цього року Магучіх виграла всі три основні турніри: чемпіонат світу, чемпіонат Європи в приміщенні та "Діамантову лігу".
Також Ярослава стала першою в історії українкою, яка виграла два сезони "Діамантової ліги" підряд.
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