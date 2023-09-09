Магучіх виборола золоту нагороду в Брюсселі

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. Фото: Wanda Diamond League

На передостанньому етапі "Діамантової ліги" в Брюсселі за нагороди в стрибках у висоту змагались українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Обидві вже забезпечили собі участь в суперфіналі.

Магучіх здобула перемогу, яка стала для неї третьою цього сезону на етапах "Діамантової ліги", повідомив портал Новини.LIVE.

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Цього сезону "Діамантової ліги" Магучіх виступала на п’яти етапах. В Рабаті та Самене вона здобула перемоги, а у Лозанні та Монако стала третьою. До того ж, Ярослава виграла золото чемпіонату світу, яке стало для України першим за останні 10 років.

Геращенко виступала на шести етапах. Виграла Ірина у Хожуві, а в Рабаті, Лозанні та Монако стала другою.

Another win for the world champion!



Yaroslava Mahuchikh ends on 2.00m in the high jump and heads to the #DLFinal in winning form.#BrusselsDL 🇧🇪#DiamondLeague

📷 @matthewquine pic.twitter.com/NnaOTgTZj9 — Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 8, 2023

Ярослава не змогла стрибнути на рекорд сезону

Магучіх почала змагання з позначки 1,91 м, яку взяла з другої спроби. Потім Ярослава взяла 1,94 м, 1,97 м, та 2,00 м.

Попри взяті з першої спроби 2,00 м українка не змогла стрибнути на 2,04 м., що б стало новим рекордом сезону.

Геращенко почала змагання з 1,84 м, потім взяла 1,88 м, 1,91 м, але планка на 1,94 м стала для неї недосяжною. З цим результатом Ірина стала лише четвертою.

"Діамантова ліга". Стрибки у висоту. Жінки

Ярослава Магучіх (Україна) — 2,00 Ангеліна Топіч (Сербія) — 1,97 Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,94 Ірина Геращенко (Україна) — 1,94

Зазначимо, що для Магучіх ця перемога стала 13-ю на етапах "Діамантової ліги" в кар’єрі.

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