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Бех-Романчук выиграла серебро этапа "Бриллиантовой лиги"

9 сентября 2023 08:51
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Агабекян Карен
редактор
Бех-Романчук выиграла серебро этапа "Бриллиантовой лиги"
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Фото: liga.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Брюсселе прошел предпоследний в сезоне этап "Бриллиантовой лиги". В тройном прыжке Украину представила Марина Бех-Романчук.

Украинка выиграла серебряную медаль, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что ранее Бех-Романчук с личным рекордом сезона в 15 метров стала второй на чемпионате мира в Будапеште.

Интересно, что тройной прыжок для Бех-Романчук не является родной дисциплиной. Украинка ранее выступала в прыжках в длину.

Марина Бех-Романчук. Фото: AP

Украинка вернулась на подиум

На прошлом этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе украинка не добралась до подиума. Поэтому в Брюсселе Бех-Романчук постаралась вернуться.

Бех-Романчук в своей лучшей попытке показала результат 14.56 м, тогда как победительница из Ямайки Шаника Риккетс прыгнула на 15.01, что является ее личным рекордом. До этого триумфатор также прыгала на 14.70.

"Бриллиантовая лига". Тройной прыжок. Женщины

  1. Шаника Риккетс (Ямайка) — 15.01 м
  2. Марина Бех-Романчук (Украина) — 14.57 м
  3. Теа Лафон (Доминиканская республика) — 14.49 м

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