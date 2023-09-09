Бех-Романчук виграла срібло етапу "Діамантової ліги"
У Брюсселі пройшов передостанній у сезоні етап "Діамантової ліги". У потрійному стрибку Україну представила Марина Бех-Романчук.
Українка виграла срібну медаль, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що раніше Бех-Романчук із особистим рекордом сезону 15 метрів стала другою на чемпіонаті світу в Будапешті.
Цікаво, що потрійний стрибок для Бех-Романчук не є рідною дисципліною. Українка раніше виступала у стрибках у довжину.
Українка повернулася на подіум
На минулому етапі "Діамантової ліги" в Цюріху українка не дісталася подіуму. Тож у Брюсселі Бех-Романчук постаралася повернутися на п'єдестал.
Бех-Романчук у своїй найкращій спробі показала результат 14:56 м, тоді як переможниця з Ямайки Шаніка Ріккетс стрибнула на 15:01, що є її особистим рекордом. До цього тріумфаторка також стрибала на 14:70.
"Діамантова ліга". Потрійний стрибок. Жінки
- Шаніка Ріккетс (Ямайка) — 15.01 м
- Марина Бех-Романчук (Україна) — 14.57 м
- Теа Лафон (Домініканська республіка) — 14.49 м
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