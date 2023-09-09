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Бех-Романчук виграла срібло етапу "Діамантової ліги"

9 вересня 2023 08:51
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Агабекян Карен
редактор
Бех-Романчук виграла срібло етапу "Діамантової ліги"
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Фото: liga.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Брюсселі пройшов передостанній у сезоні етап "Діамантової ліги". У потрійному стрибку Україну представила Марина Бех-Романчук.

Українка виграла срібну медаль, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що раніше Бех-Романчук із особистим рекордом сезону 15 метрів стала другою на чемпіонаті світу в Будапешті.

Цікаво, що потрійний стрибок для Бех-Романчук не є рідною дисципліною. Українка раніше виступала у стрибках у довжину.

Марина Бех-Романчук. Фото: AP

Українка повернулася на подіум

На минулому етапі "Діамантової ліги" в Цюріху українка не дісталася подіуму. Тож у Брюсселі Бех-Романчук постаралася повернутися на п'єдестал.

Бех-Романчук у своїй найкращій спробі показала результат 14:56 м, тоді як переможниця з Ямайки Шаніка Ріккетс стрибнула на 15:01, що є її особистим рекордом. До цього тріумфаторка також стрибала на 14:70.

"Діамантова ліга". Потрійний стрибок. Жінки

  1. Шаніка Ріккетс (Ямайка) — 15.01 м
  2. Марина Бех-Романчук (Україна) — 14.57 м
  3. Теа Лафон (Домініканська республіка) — 14.49 м

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