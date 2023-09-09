Магучих завоевала золотую награду в Брюсселе

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Фото: Wanda Diamond League

На предпоследнем этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе за награды в прыжках в высоту соревновались украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Обе уже обеспечили себе участие в суперфинале.

Магучих одержала победу, которая стала для нее третьей в этом сезоне на этапах "Бриллиантовой лиги", сообщил портал Новини.LIVE.

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В этом сезоне "Бриллиантовой лиги" Магучих выступала на пяти этапах. В Рабате и Самене она одержала победы, а в Лозанне и Монако стала третьей. К тому же Ярослава выиграла золото чемпионата мира, ставшее для Украины первым за последние 10 лет.

Геращенко выступала на шести этапах. Выиграла Ирина в Хожуве, а в Рабате, Лозанне и Монако стала второй.

Другие win for the world champion!



Yaroslava Mahuchikh ends on 2.00m в высоких рейках и heads в #DLFinal в winning form. #BrusselsDL 🇧🇪 #DiamondLeague

📷 @matthewquine pic.twitter.com/NnaOTgTZj9 – Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 8, 2023

Ярослава не смогла прыгнуть на рекорд сезона

Магучих начала турнир с отметки 1,91 м, взятый со второй попытки. Затем Ярослава взяла 1,94 м, 1,97 м и 2,00 м.

Несмотря на взятые с первой попытки 2,00 м украинка не смогла прыгнуть на 2,04 м, что стало бы новым рекордом сезона.

Геращенко начала соревнование с 1,84 м, затем взяла 1,88 м, 1,91 м, но планка на 1,94 м стала для нее недостижимой. С этим результатом Ирина стала только четвертой.

"Бриллиантовая лига". Прыжки в высоту. Женщины

Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 Ангелина Топич (Сербия) — 1,97 Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,94 Ирина Геращенко (Украина) — 1,94

Отметим, что для Магучих эта победа стала 13-й на этапах "Бриллиантовой лиги" в карьере.

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