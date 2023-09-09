Магучих завоевала золотую награду в Брюсселе
На предпоследнем этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе за награды в прыжках в высоту соревновались украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Обе уже обеспечили себе участие в суперфинале.
Магучих одержала победу, которая стала для нее третьей в этом сезоне на этапах "Бриллиантовой лиги", сообщил портал Новини.LIVE.
В этом сезоне "Бриллиантовой лиги" Магучих выступала на пяти этапах. В Рабате и Самене она одержала победы, а в Лозанне и Монако стала третьей. К тому же Ярослава выиграла золото чемпионата мира, ставшее для Украины первым за последние 10 лет.
Геращенко выступала на шести этапах. Выиграла Ирина в Хожуве, а в Рабате, Лозанне и Монако стала второй.
Другие win for the world champion!– Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 8, 2023
Yaroslava Mahuchikh ends on 2.00m в высоких рейках и heads в #DLFinal в winning form. #BrusselsDL 🇧🇪 #DiamondLeague
📷 @matthewquine pic.twitter.com/NnaOTgTZj9
Ярослава не смогла прыгнуть на рекорд сезона
Магучих начала турнир с отметки 1,91 м, взятый со второй попытки. Затем Ярослава взяла 1,94 м, 1,97 м и 2,00 м.
Несмотря на взятые с первой попытки 2,00 м украинка не смогла прыгнуть на 2,04 м, что стало бы новым рекордом сезона.
Геращенко начала соревнование с 1,84 м, затем взяла 1,88 м, 1,91 м, но планка на 1,94 м стала для нее недостижимой. С этим результатом Ирина стала только четвертой.
"Бриллиантовая лига". Прыжки в высоту. Женщины
- Ярослава Магучих (Украина) — 2,00
- Ангелина Топич (Сербия) — 1,97
- Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,94
- Ирина Геращенко (Украина) — 1,94
Отметим, что для Магучих эта победа стала 13-й на этапах "Бриллиантовой лиги" в карьере.
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