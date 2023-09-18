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"Арсенал" сыграл с "Эвертоном": видео лучших моментов дерби Зинченко и Миколенко

18 сентября 2023 08:00
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Агабекян Карен
редактор
"Арсенал" сыграл с "Эвертоном": видео лучших моментов дерби Зинченко и Миколенко
Александр Зинченко и Виталий Миколенко. Фото: Reuters/Lee Smith
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках пятого тура Английской премьер-лиги состоялось "украинское дерби" между "Арсеналом" и "Эвертоном". Примечательно, что Александр Зинченко и Виталий Миколенко вышли с первых минут матча.

Если Зинченко основной игрок "канониров", то Миколенко в этом сезоне еще не играл, сообщил портал Новини.LIVE.

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Не удивимся, если главный тренер "Эвертона" Шон Дайч выпустил на поле Миколенко после того, как в матче за сборную Украины тот снова полностью закрыл вингера сборной Англии и "Арсенала" Букайо Саку. В 5-м туре АПЛ у Виталия была та же задача.

"Арсенал" дожал соперника

Гости перед матчем были в статусе фаворита и поэтому контролировали игру, создавали опасные моменты и не давали сопернику мяч. В нескольких моментах Миколенко спасал свою команду от верного гола.

Единственный мяч "канониры" забили на 69-й минуте, когда бельгиец Леандро Троссард нанес очень хороший удар по воротам соперника — 0:1.

Зинченко провел на поле 80 минут, за которые играл немаловажную роль в тактическом построении команды. Миколенко отыграл весь матч и исполнял роль спасителя команды в защите.

"Эвертон" — "Арсенал" — 0:1

Гол: Троссард 69.

"Эвертон": Пикфорд — Янг (Паттерсон 88), Тарковски, Брентвейт, Миколенко — Макнил (Шермити 88), Гуе, Онана, Данжума — Дукуре (Гарнер 80) — Бето (Калверт-Льюин 66).

Главный тренер: Шон Дайч.

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу 80) — Эдегор, Райс, Виера (Гаверц 80) — Сака, Нкетиа (Жезус 66), Мартинелли (Троссард 24).

Главный тренер: Микель Артета.

Предупреждение: Янг 45+2 — Габриэл 48.

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