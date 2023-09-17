Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Борнмут" із Забарним" відібрав очки у "Челсі" з Мудриком arrow

"Борнмут" із Забарним" відібрав очки у "Челсі" з Мудриком

17 вересня 2023 19:38
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Борнмут" із Забарним" відібрав очки у "Челсі" з Мудриком
Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Matthew Childs
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У п’ятому турі Англійської прем’єр-ліги "Борнмут" зіграв унічию з "Челсі". З перших хвилин на поле вийшли українці Ілля Забарний та Михайло Мудрик.

Матч завершився з рахунком 0:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що обидва клуба наразі конкурують один з одним в турнірній таблиці. "Челсі" наразі має 5 очок та займає 14-те місце, а "Борнмут" з 3 очками йде 15-м.

"Борнмут" нейтралізував атаки суперника

З перших хвилин матчу "Борнмут" віддав м’яч "Челсі", а сам намагався ловити суперника на контратаках. Попри володіння лондонців, за моментами матч був рівний як за ударами по воротах, так і за влучаннями у ствір.

Матч завершився з рахунком 0:0 ще й завдяки голкіперам, які відзначились в матчі яскравими сейвами.

Мудрик відіграв 63 хвилини, за які заробив жовту картку на 41-й хвилині та відзначився кількома хорошими передачами в штрафний майданчик.

Забарний провів на полу весь матч, в якому заблокував кілька ударів суперника та майже не помилявся.

"Борнмут" — "Челсі" — 0:0

"Борнмут": Нето — Ааронс, Забарний, Келлі, Керкез (Сенесі, 74) — Крісті (Брукс, 89), Кук — Уаттара (Клюйверт, 63), Біллінг, Таверньє (Сіністерра, 74) — Соланке.

"Челсі": Санчез — Гюсто, Дісасі, Сілва, Колвілл (Чілвелл, 81) — Угочукву, Галлагер — Стерлінг, Фернандес (Маатсен, 81), Мудрик (Палмер, 63) — Джексон.

Попередження: Керкез (62) — Стерлінг (4), Мудрик (41), Дісасі (76), Джексон (80), Чілвелл (90+6).

Нагадаємо, Шапаренка чекають у Німеччині: відомі умови трансферу.

Тимощук уперше відповів на звинувачення у зраді України: що він сказав.

Румунські ультрас посягнули на територію України.

Ярмоленко розповів, чому Сидорчук пішов із "Динамо".

"Валенсія" знищила "Атлетико", але Яремчук не мав шансу.

Трубін став найгіршим гравцем у складі "Бенфіки" у дебютному матчі за клуб.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз