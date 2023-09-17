"Борнмут" із Забарним" відібрав очки у "Челсі" з Мудриком

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Matthew Childs

У п’ятому турі Англійської прем’єр-ліги "Борнмут" зіграв унічию з "Челсі". З перших хвилин на поле вийшли українці Ілля Забарний та Михайло Мудрик.

Матч завершився з рахунком 0:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що обидва клуба наразі конкурують один з одним в турнірній таблиці. "Челсі" наразі має 5 очок та займає 14-те місце, а "Борнмут" з 3 очками йде 15-м.

"Борнмут" нейтралізував атаки суперника

З перших хвилин матчу "Борнмут" віддав м’яч "Челсі", а сам намагався ловити суперника на контратаках. Попри володіння лондонців, за моментами матч був рівний як за ударами по воротах, так і за влучаннями у ствір.

Матч завершився з рахунком 0:0 ще й завдяки голкіперам, які відзначились в матчі яскравими сейвами.

Мудрик відіграв 63 хвилини, за які заробив жовту картку на 41-й хвилині та відзначився кількома хорошими передачами в штрафний майданчик.

Забарний провів на полу весь матч, в якому заблокував кілька ударів суперника та майже не помилявся.

"Борнмут" — "Челсі" — 0:0

"Борнмут": Нето — Ааронс, Забарний, Келлі, Керкез (Сенесі, 74) — Крісті (Брукс, 89), Кук — Уаттара (Клюйверт, 63), Біллінг, Таверньє (Сіністерра, 74) — Соланке.

"Челсі": Санчез — Гюсто, Дісасі, Сілва, Колвілл (Чілвелл, 81) — Угочукву, Галлагер — Стерлінг, Фернандес (Маатсен, 81), Мудрик (Палмер, 63) — Джексон.

Попередження: Керкез (62) — Стерлінг (4), Мудрик (41), Дісасі (76), Джексон (80), Чілвелл (90+6).

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