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Забарный рассказал, как сборная Украины сыграет в Италии

12 сентября 2023 15:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный рассказал, как сборная Украины сыграет в Италии
Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Молодой защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал процесс подготовки к матчу отбора на Евро-2024 против "скуадры адзурры". Поединок с действующими чемпионами Европы пройдет в Милане. 

Забарный отметил атмосферу "Сан-Сиро" и выразил надежду на поддержку украинских болельщиков, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Украинской ассоциации футбола

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Илья Забарный впервые попал на итальянский стадион "Сан-Сиро". 21-летний защитник признался, что ему понравилась футбольная арена. Футболист английского "Борнмута" считает, что поединок против "скуадры адзурры" будет тяжелым, ведь команду Лучано Спаллетти поддержит больше 50 тысяч зрителей. Несмотря на это, Илье будет приятно играть на заполненном стадионе. 

Футболист сборной Украины напомнил, что сейчас в Италии душно, температура доходит до 30 градусов тепла. Подопечным Сергея Реброва пришлось адаптироваться к другому климату. Но поединок пройдет поздно вечером, когда станет немного посвежее. 

"Мы действительно изучили манеру игры сборной Италии, но я не хочу раскрывать все карты. Мы все покажем в самом матче. Поединок будет сложным, но сборной Украины необходим результат", — отметил Илья Забарный. 

Илья Забарный
Илья Забарный в сборной Украины. Скриншот YouTube

Статистика против сборной Украины

"Сине-желтые" сыграют всего на третий день после поединка против сборной Англии, но и соперник оказался в таких же условиях. Забарный заверил, что каждый украинский футболист полностью выложится на поле. 

"Многие говорят, что Украина еще не побеждала Италию. Не будем забывать, с каким соперником нам предстоит сыграть. Необходимо сыграть на 150%, чтобы добиться результата, ведь это одна из главных игр отбора", — добавил Илья Забарный. 

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