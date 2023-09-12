Забарний розповів, як збірна України зіграє в Італії

Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Молодий захисник збірної України Ілля Забарний прокоментував процес підготовки до матчу відбору на Євро-2024 проти "скуадри адзурри". Поєдинок із чемпіонами Європи пройде в Мілані.

Забарний відзначив атмосферу "Сан-Сіро" та висловив надію на підтримку українських уболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Української асоціації футболу.

Читайте також:

Ілля Забарний уперше потрапив на італійський стадіон "Сан-Сіро". 21-річний захисник зізнався, що йому сподобалася футбольна арена. Футболіст англійського "Борнмута" вважає, що поєдинок проти "скуадри адзурри" буде важким, адже команду Лучано Спаллетті підтримає понад 50 тисяч глядачів. Попри це, Іллі приємно гратиме на заповненому стадіоні.

Футболіст збірної України нагадав, що зараз в Італії задушливо, температура сягає 30 градусів тепла. Підопічним Сергія Реброва довелося адаптуватися до іншого клімату. Але поєдинок пройде пізно ввечері, коли стане трохи свіжішим.

"Ми справді вивчили манеру гри збірної Італії, але я не хочу розкривати всі карти. Ми всі покажемо у самому матчі. Поєдинок буде складним, але збірній України необхідний результат", — зазначив Ілля Забарний.

Ілля Забарний у збірній України. Скриншот YouTube

Статистика проти збірної України

"Синьо-жовті" зіграють лише на третій день після поєдинку проти збірної Англії, але й суперник опинився за таких самих умов. Забарний запевнив, що кожен український футболіст повністю викладеться на полі.

"Багато хто говорить, що Україна ще не перемагала Італію. Не забуватимемо, з яким суперником нам належить зіграти. Необхідно зіграти на 150%, щоб досягти результату, адже це одна з головних ігор відбору", — додав Ілля Забарний.

Нагадаємо, Мудрик або Стерлінг підуть із "Челсі": коли це станеться.

Італія — Україна: букмекери здивували коефіцієнтами на матч відбору Євро-2024.

Футболіст "Шахтаря" може перейти до італійського топклубу.

Андрій Лунін знайшов інший клуб: трансфер відбудеться у січні.

Італія — Україна: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024.