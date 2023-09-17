"Борнмут" с Забарным" отобрал очки у "Челси" с Мудриком

Вингер "Челси" Михаил Мудрик. Фото: Reuters/Matthew Childs

В пятом туре Английской премьер-лиги "Борнмут" сыграл вничью с "Челси". С первых минут на поле вышли украинцы Илья Забарный и Михаил Мудрик.

Матч завершился со счетом 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что оба клуба конкурируют друг с другом в турнирной таблице. "Челси" имеет 5 очков и занимает 14-е место, а "Борнмут" с 3 очками идет 15-м.

"Борнмут" нейтрализовал атаки соперника

С первых минут матча "Борнмут" отдал мяч "Челси", а сам пытался ловить соперника на контратаках. Несмотря на контроль мяча, по моментам матч был равным, как по ударам по воротам, так и по попаданиям в створ.

Матч завершился со счетом 0:0 еще и благодаря голкиперам, отличившимся в матче яркими сейвами.

Мудрик отыграл 63 минуты, за которые заработал желтую карточку на 41-й минуте и отличился несколькими хорошими передачами в штрафную.

Забарный провел на поле весь матч, в котором заблокировал несколько ударов соперника и почти не ошибался.

"Борнмут" — "Челси" — 0:0

"Борнмут": Нето — Ааронс, Забарный, Келли, Керкез (Сенеси, 74) — Кристи (Брукс, 89), Кук — Уаттара (Клюйверт, 63), Биллинг, Тавернье (Синистерра, 74) — Соланке.

"Челси": Санчез — Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл (Чилвелл, 81) — Угочукву, Галлагер — Стерлинг, Фернандес (Маатсен, 81), Мудрик (Палмер, 63) — Джексон.

Предупреждения: Керкез (62) — Стерлинг (4), Мудрик (41), Дисасси (76), Джексон (80), Чилвелл (90+6).

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