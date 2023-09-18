"Арсенал" зіграв з "Евертоном": відео кращих моментів дербі Зінченка та Миколенка
В рамках п’ятого туру Англійської прем’єр-ліги відбулося "українське дербі" між "Арсеналом" та "Евертоном". Цікаво, що Олександр Зінченко та Віталій Миколенко вийшли з перших хвилин матчу.
Якщо Зінченко основний гравець "канонірів", то Миколенко цього сезону ще не грав, повідомив портал Новини.LIVE.
Не здивуємось, якщо головний тренер "Евертона" Шон Дайч випустив на поле Миколенка після того, як в матчі за збірну України той знову повністю закрив вінгера збірної Англії та "Арсеналу" Букайо Саку. У 5-му турі АПЛ у Віталія було те ж саме завдання.
"Арсенал" дотиснув суперника
Гості перед матчем були в статусі фаворита й тому контролювали гру, створювали небезпечні моменти, та не давали супернику м’яч. У кількох моментах Миколенко рятував свою команду від вірного голу.
Єдиний гол "каноніри" забили на 69-й хвилині, коли бельгієць Леандро Троссард завдав дуже гарного удару по воротах суперника — 0:1.
Зінченко провів на полі 80 хвилин, за які відігравав важливу роль у тактичній побудові команди. Миколенко відіграв весь матч та виконував роль рятівника команди в захисті.
"Евертон" — "Арсенал" — 0:1
Гол: Троссард 69.
"Евертон": Пікфорд — Янг (Паттерсон 88), Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Макніл (Шерміті 88), Гує, Онана, Данжума — Дукуре (Гарнер 80) — Бето (Калверт-Льюїн 66).
Головний тренер: Шон Дайч.
"Арсенал": Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Томіясу 80) — Едегор, Райс, Вієра (Гаверц 80) — Сака, Нкетіа (Жезус 66), Мартінеллі (Троссард 24).
Головний тренер: Микель Артета.
Попередження: Янг 45+2 — Габріел 48.
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