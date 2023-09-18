"Арсенал" зіграв з "Евертоном": відео кращих моментів дербі Зінченка та Миколенка

Олександр Зінченко та Віталій Миколенко. Фото: Reuters/Lee Smith

В рамках п’ятого туру Англійської прем’єр-ліги відбулося "українське дербі" між "Арсеналом" та "Евертоном". Цікаво, що Олександр Зінченко та Віталій Миколенко вийшли з перших хвилин матчу.

Якщо Зінченко основний гравець "канонірів", то Миколенко цього сезону ще не грав, повідомив портал Новини.LIVE.

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Не здивуємось, якщо головний тренер "Евертона" Шон Дайч випустив на поле Миколенка після того, як в матчі за збірну України той знову повністю закрив вінгера збірної Англії та "Арсеналу" Букайо Саку. У 5-му турі АПЛ у Віталія було те ж саме завдання.

"Арсенал" дотиснув суперника

Гості перед матчем були в статусі фаворита й тому контролювали гру, створювали небезпечні моменти, та не давали супернику м’яч. У кількох моментах Миколенко рятував свою команду від вірного голу.

Єдиний гол "каноніри" забили на 69-й хвилині, коли бельгієць Леандро Троссард завдав дуже гарного удару по воротах суперника — 0:1.

Зінченко провів на полі 80 хвилин, за які відігравав важливу роль у тактичній побудові команди. Миколенко відіграв весь матч та виконував роль рятівника команди в захисті.

"Евертон" — "Арсенал" — 0:1

Гол: Троссард 69.

"Евертон": Пікфорд — Янг (Паттерсон 88), Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Макніл (Шерміті 88), Гує, Онана, Данжума — Дукуре (Гарнер 80) — Бето (Калверт-Льюїн 66).

Головний тренер: Шон Дайч.

"Арсенал": Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Томіясу 80) — Едегор, Райс, Вієра (Гаверц 80) — Сака, Нкетіа (Жезус 66), Мартінеллі (Троссард 24).

Головний тренер: Микель Артета.

Попередження: Янг 45+2 — Габріел 48.

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