Миколенко залишить "Евертон": є інтерес з відомого клубу

Віталій Миколенко у боротьбі з Букайо Сака. Фото: REUTERS/Phil Noble

Захисник збірної України Віталій Миколенко може змінити клуб на початку зими 2024 року. Гравцем цікавляться одразу кілька команд.

"Евертон" зацікавлений у продажу Миколенка, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Український захисник Віталій Міколенко провів хороший матч проти лондонського "Арсеналу" (0:1), але навряд чи це допоможе 24-річному футболістові стати основним гравцем у команді Шона Дайча. "Евертон" йде на 18 місці у турнірній таблиці і є одним із головних претендентів на виліт. У такій ситуації тренери звикли довіряти досвідченим та перевіреним бійцям.

Куди може перейти Миколенко?

Захисник збірної України перейшов до "Евертона" на початку 2022 року, але так і не зміг повністю розкрити свій потенціал. "Іриски" готові відпустити Миколенка до іншого клубу, тим більше, що деякі команди справді цікавляться Віталієм.

Миколенко та Зінченко після матчу. Фото: Reuters/Lee Smith

Футболіст може навіть не міняти чемпіонат, оскільки одним із ймовірних наступних клубів українця є "Брентфорд". Але є й інші варіанти продовження кар'єри.

Турецький "Галатасарай" та шотландський "Селтік" цікавилися Миколенком ще минулого літа, але лівий захисник не був пріоритетною покупкою для цих клубів. Взимку 2024 року ситуація зміниться. Орієнтовна вартість футболіста становить 20 млн євро.

Нагадаємо, Магучіх з рекордом виграла в фіналі сезону "Діамантової ліги": вона увійшла в історію.

Скандал в УПЛ: Шандор дав фінальний свисток та не зарахував гол "Олександрії" з кутового.

Україна на "Іграх нескорених" отримала найкращий результат в історії.