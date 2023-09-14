Магуайр столкнулся с жесткой критикой: за игрока "МЮ" вступилась мама

Гарри Магуайр в сборной Англии. Фото: REUTERS/Carl Recine

Защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр давно стал любимой мишенью для критики британских болельщиков. Футболист часто ошибается на поле, и каждый его промах обсуждают несколько недель во всей стране.

Магуайр почти не реагирует на оскорбления, но за футболиста вступилась его родная мать, сообщает Mirror.

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"Манчестер Юнайтед" хочет продать Гарри Магуайра, а болельщики делают мемы и публикуют в социальных сетях жестокие шутки про 30-летнего футболиста. Дошло до того, что Зои Магуайр дала большое интервью в защиту своего сына.

Что сказала мама Магуайра

Характер опытного футболиста позволяет ему не подавать виду, что критика оказывается обидной и влияет на действия игрока на поле. Зои Магуайр заявила, что именно так и происходит. Негативный фон, который окружает Гарри уже несколько лет, не добавляет ему уверенность. Отсюда постоянные ошибки в игре.

Магуайр и Сака. Фото: Reuters/Matthew Childs

"Как матери, мне невыносимо видеть столь высокий уровень негативных и оскорбительных комментариев, которые мой сын получает от болельщиков и экспертов. Это позорно и совершенно неприемлемо для любой сферы жизни.

Я понимаю, что в футбольном мире есть взлеты и падения, но многое, с чем столкнулся Гарри Магуайр, выходит за пределы разумного. Ему тяжело, но он с этим справляется. Не хотелось бы, чтобы другие родители или игроки прошли через это в будущем, особенно молодые мальчики и девочки", — заявила Зои Магуайр.

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