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Гвардиола оскорбил "Манчестер Юнайтед": на "Олд Траффорд" отреагировали

12 сентября 2023 18:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола оскорбил "Манчестер Юнайтед": на "Олд Траффорд" отреагировали
Хосеп Гвардиола благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Ed Sykes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В футбольной среде Англии разгорается очередной скандал. Его спровоцировал неосторожным высказыванием главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. 

Каталонский наставник преуменьшил значимость достижения "Манчестер Юнайтед", сообщает Sportbible.

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Хосепа Гвардиолу обвинили в том, что он сделал необдуманное заявление. В одном из интервью тренер сказал, что был "маленьким мальчиком", когда смотрел, как "Манчестер Юнайтед" обыграл мюнхенскую "Баварию" в финале Лиги чемпионов.

Реакция на слова Гвардиолы 

"Манчестер Юнайтед" выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов за десятидневный период под руководством сэра Алекса Фергюсона в 1999 году. В решающем матче "красные дьяволы" одержали волевую победу, благодаря голам Тедди Шерингема и Оле-Гуннар Сульшера.

Это был первый требл для английских клубов, и долгое время он оставался единственным. Достижение повторил "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы, который в прошлом сезоне стал чемпионом Англии, завоевал национальный кубок и победил в Лиге чемпионов. 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола во время матча "Манчестер Сити". Фото: REUTERS/Phil Noble

Гвардиола сказал, что в юности он был на трибунах, когда "Юнайтед" совершил историческое достижение. "Я был там маленьким мальчиком", — вспомнил каталонец. 

Заявление тренера вызвало огромный резонанс, и множество людей неоднозначно восприняли комментарий каталонца. 

"Никогда бы не подумал, что 28 лет — это возраст маленького мальчика. Вроде бы к тому времени Гвардиола уже выиграл золотую медаль Олимпийских игр и титулы в "Барселоне", — ответил тренеру один из болельщиков "Манчестер Юнайтед".

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