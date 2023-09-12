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Гвардіола образив "Манчестер Юнайтед": на "Олд Траффорд" відреагували

12 вересня 2023 18:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гвардіола образив "Манчестер Юнайтед": на "Олд Траффорд" відреагували
Хосеп Гвардіола дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Ed Sykes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У футбольному середовищі Англії спалахує черговий скандал. Його спровокував необережним висловом головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола.

Каталонський наставник применшив значущість досягнення "Манчестер Юнайтед", повідомляє Sportbible.

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Хосепа Гвардіолу звинуватили у тому, що він зробив необдуману заяву. В одному з інтерв'ю тренер сказав, що був "маленьким хлопчиком", коли дивився, як "Манчестер Юнайтед" обіграв мюнхенську "Баварію" у фіналі Ліги чемпіонів.

Реакція на слова Гвардіоли

"Манчестер Юнайтед" виграв Прем'єр-лігу, Кубок Англії та Лігу чемпіонів за десятиденний період під керівництвом сера Алекса Фергюсона у 1999 році. У вирішальному матчі "червоні дияволи" здобули вольову перемогу завдяки голам Тедді Шерінгема та Оле-Гуннар Сульшера.

Це був перший требл для англійських клубів, і довгий час він залишався єдиним. Досягнення повторив "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіоли, який минулого сезону став чемпіоном Англії, завоював національний кубок і переміг у Лізі чемпіонів.

Хосеп Гвардіола
Хосеп Гвардіола під час матчу "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/Phil Noble

Гвардіола сказав, що у юності він був на трибунах, коли "Юнайтед" здійснив історичне досягнення. "Я був там маленьким хлопчиком", — згадав каталонець.

Заява тренера викликала величезний резонанс, і багато людей неоднозначно сприйняли коментар каталонця.

"Ніколи б не подумав, що 28 років — це вік маленького хлопчика. Начебто на той час Гвардіола вже виграв золоту медаль Олімпійських ігор і титули в "Барселоні", — відповів тренеру один із уболівальників "Манчестер Юнайтед".

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