Левандовський та Де Брюйне відмовилися від переїзду до Саудівської Аравії

Роберт Левандовський у матчі за збірну Польщі. Фото: REUTERS/Florion Goga

Минулого літа Саудівська Аравія опинилася на другому місці у списку чемпіонатів, клуби з яких витратили найбільше грошей на трансферному ринку. Проте деякі зірки футболу відмовилися від щедрих пропозицій.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо назвав футболістів, які вирішили залишитись у Європі.

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Клуби із Саудівської Аравії, які Фабриціо Романо не називає, запрошували Роберта Левандовського ("Барселона"), Кевіна Де Брюйне ("Манчестер Сіті") та Давида Алабу ("Реал" Мадрид). Усі ці футболісти вирішили залишитися в своїх командах.

Причини відмови зірок футболу

Далеко не всі гравці потішилися на щедрі пропозиції від клубів із Саудівської Аравії. Наприклад, Роберт Левандовський не схотів їхати в країну з іншим кліматом, до якого важко адаптуватися.

Кевін Де Брюйне в "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Kenneth Ferris

Кевін Де Брюйне відмовив одразу двом саудівським клубам. Бельгієць міг наслідувати приклад колишнього одноклубника Ріяда Мареза. 32-річний півзахисник заявив, що хоче завершити кар'єру в "Манчестер Сіті" та не зацікавлений у переїзді.

Найближчим до трансферу був Давид Алаба з мадридського "Реала". Капітан збірної Австрії всерйоз вивчав пропозицію про перехід до іншого клубу, проте все ж таки вирішив залишитися на "Сантьяго Бернабеу".

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