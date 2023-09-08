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В "Аль-Іттіхаді" назвали головну проблему саудівського футболу

8 вересня 2023 16:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
В "Аль-Іттіхаді" назвали головну проблему саудівського футболу
Н'Голо Канте у боротьбі із суперником. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Клуб "Аль-Іттіхад" із Саудівської Аравії став одним із лідерів по роботі на трансферному ринку минулого літа. У місцеву лігу переїжджають багато зірок футболу, яким відразу доводиться звикати до нових реалій.

Медик з "Аль-Іттіхаду" в інтерв'ю Football Espana розповів, що є найнебезпечнішим для гравців у Садівській Аравії.

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Темп футбольних матчів на Близькому Сході відрізняється від того, до чого звикли вболівальники у Європі та Південній Америці. Гравці діють повільніше та сильніше втомлюються. Португальський доктор "Аль-Іттіхада" Серхіо Гомес розповів, чому так відбувається.

Усьому виною клімат і цукор

У Саудівській Аравії практично завжди підвищено вологість. Разом із високою температурою повітря це створює проблеми спортсменам, які змушені займатися високоінтенсивними, енерговитратними вправами. Футболісти швидко втомлюються, а тому намагаються діяти у невисокому темпі.

Карім Бензема
Карім Бензем під час атаки. Фото: REUTERS

Крім цього, мусульмани дотримуються посту під час Рамадану, не їдять і не п'ють до заходу сонця. Це створює додаткові проблеми для професійних спортсменів.

"У нас немає проблем з алкоголем, але є проблема з цукром. У Саудівській Аравії існує традиція, коли кожна людина має з'їсти десерт, який могла б з'їсти вся команда", — зізнався лікар.

За словами лікаря, специфіка роботи на Близькому Сході призводить до того, що тренери розробляють унікальні програми тренувань та харчування для спортсменів.

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