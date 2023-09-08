В "Аль-Иттихаде" назвали главную проблему саудовского футбола

Н'Голо Канте в борьбе с соперником. Фото: REUTERS

Клуб "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии стал одним из лидеров по работе на трансферном рынке прошлым летом. В местную лигу переезжают многие звезды футбола, которым сходу приходится привыкать к новым реалиям.

Медик из "Аль-Иттихада" в интервью Football Espana рассказал, что является наиболее опасным для игроков в Садовской Аравии.

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Темп футбольных матчей на Ближнем Востоке отличается от того, к чему привыкли болельщики в Европе и Южной Америке. Игроки действуют медленнее и сильнее устают. Португальский доктор "Аль-Иттихада" Серхио Гомес рассказал, почему так происходит.

Всему виной климат и сахар

В Саудовской Аравии практически всегда повышена влажность. Вместе с высокой температурой воздуха это создает проблемы спортсменам, которые вынуждены заниматься высокоинтенсивными, энергозатратными упражнениями. Футболисты быстро устают, а потому стараются действовать в невысоком темпе.

Карим Бензема во время атаки. Фото: REUTERS

Помимо этого, мусульмане соблюдают пост во время Рамадана, не едят и не пьют до захода солнца. Это создает дополнительные проблемы для профессиональных спортсменов.

"У нас нет проблем с алкоголем, но есть проблема с сахаром. В Саудовской Аравии существует традиция, когда каждый человек должен съесть десерт, который могла бы съесть вся команда", — признался доктор.

По словам врача, специфика работы на Ближнем Востоке приводит к тому, что тренеры разрабатывают уникальные программы тренировок и питания для спортсменов.

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