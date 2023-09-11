Левандовский и Де Брюйне отказались от переезда в Саудовскую Аравию

Роберт Левандовский в матче за сборную Польши. Фото: REUTERS/Florion Goga

Минувшим летом Саудовская Аравия оказалась на втором месте в списке чемпионатов, клубы из которых потратили больше всего денег на трансферном рынке. Однако некоторые звезды футбола отказались от щедрых предложений.

Известный инсайдер Фабрицио Романо назвал футболистов, которые решили остаться в Европе.

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Клубы из Саудовской Аравии, которые Фабрицио Романо не называет, приглашали Роберта Левандовского ("Барселона"), Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Давида Алабу ("Реал" Мадрид). Все эти футболисты приняли решение остаться в своих командах.

Причины отказа звезд футбола

Далеко не все игроки польстились на щедрые предложения от клубов из Саудовской Аравии. К примеру, Роберт Левандовский не захотел ехать в страну с другим климатом, к которому сложно адаптироваться.

Кевин Де Брюйне в "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Kenneth Ferris

Кевин Де Брюйне отказал сразу двум саудовским клубам. Бельгиец мог последовать примеру бывшего одноклубника Рияда Мареза. 32-летний полузащитник заявил, что хочет завершить карьеру в "Манчестер Сити" и не заинтересован в переезде.

Ближе всего к трансферу был Давид Алаба из мадридского "Реала". Капитан сборной Австрии всерьез изучал предложение о переходе в другой клуб, однако все же решил остаться на "Сантьяго Бернабеу".

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