Магвайр зіткнувся із жорсткою критикою: за гравця "МЮ" заступилася мама

Гаррі Магвайр у збірній Англії. Фото: REUTERS/Carl Recine

Захисник збірної Англії та "Манчестер Юнайтед" Гаррі Магвайр давно став улюбленою мішенню для критики британських уболівальників. Футболіст часто помиляється на полі, і кожен його промах обговорюють кілька тижнів у всій країні.

Магвайр майже не реагує на образи, але за футболіста заступилася його рідна мати, повідомляє Mirror.

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"Манчестер Юнайтед" хоче продати Гаррі Магвайра, а вболівальники роблять меми та публікують у соціальних мережах жорстокі жарти про 30-річного футболіста. Дійшло до того, що Зої Магвайр дала велике інтерв'ю на захист сина.

Що сказала мама Магвайра

Характер досвідченого футболіста дозволяє йому не подавати вигляду, що критика виявляється образливою та впливає на дії гравця на полі. Зої Магвайр заявила, що саме так і відбувається. Негативне тло, яке оточує Гаррі вже кілька років, не додає йому впевненості. Звідси постійні помилки у грі.

Магвайр та Сака. Фото: Reuters/Matthew Childs

"Як матері, мені нестерпно бачити такий високий рівень негативних та образливих коментарів, які мій син отримує від уболівальників та експертів. Це ганебно та абсолютно неприйнятно для будь-якої сфери життя.

Я розумію, що у футбольному світі є злети та падіння, але багато чого, з чим зіткнувся Гаррі Магуайр, виходить за межі розумного. Йому важко, але він із цим справляється. Не хотілося б, щоб інші батьки чи гравці пройшли через це у майбутньому, особливо молоді хлопчики та дівчатка", — заявила Зої Магвайр.

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