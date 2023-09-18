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"Шахтер" объявил заявку на матч Лиги чемпионов с "Порту": не сыграет лидер команды

18 сентября 2023 07:20
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" объявил заявку на матч Лиги чемпионов с "Порту": не сыграет лидер команды
Игроки "Шахтера" в аэропорту. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

19 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" в первом туре сыграет с португальским "Порту".

Накануне "горняки" объявили заявку на матч.

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Этой осенью донецкий "Шахтер", являющийся единственным представителем Украины в Лиге чемпионов, сыграет в одной группе с испанской "Барселоной", "Порту" и бельгийским "Антверпеном".

Перед важным матчем пострадала защита команды

Главный тренер Патрик Ван Леувен внес в заявку на матч 28 игроков. В списке отсутствует центральный защитник Николай Матвиенко, который в матче за сборную Украины против Англии травмировал ахилловое сухожилие.

Также нет центрального защитника Дмитрия Чигринского и травмированного форварда Лассины Траоре.

Заявка "Шахтера" на матч с "Порту":

Вратари: Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Тимур Пузанков, Денис Твардовский.

Защитники: Став Лемкин, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Эдуард Козик, Даниил Удод.

Полузащитники: Дэниль Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Новатус Мироши, Олег Очеретько, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук.

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюник, Кевин Келси.

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