"Шахтер" объявил заявку на матч Лиги чемпионов с "Порту": не сыграет лидер команды
19 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" в первом туре сыграет с португальским "Порту".
Накануне "горняки" объявили заявку на матч.
Этой осенью донецкий "Шахтер", являющийся единственным представителем Украины в Лиге чемпионов, сыграет в одной группе с испанской "Барселоной", "Порту" и бельгийским "Антверпеном".
Перед важным матчем пострадала защита команды
Главный тренер Патрик Ван Леувен внес в заявку на матч 28 игроков. В списке отсутствует центральный защитник Николай Матвиенко, который в матче за сборную Украины против Англии травмировал ахилловое сухожилие.
Также нет центрального защитника Дмитрия Чигринского и травмированного форварда Лассины Траоре.
Заявка "Шахтера" на матч с "Порту":
Вратари: Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Тимур Пузанков, Денис Твардовский.
Защитники: Став Лемкин, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Эдуард Козик, Даниил Удод.
Полузащитники: Дэниль Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Новатус Мироши, Олег Очеретько, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук.
Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюник, Кевин Келси.
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