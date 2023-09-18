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"Шахтар" оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів з "Порту": не зіграє лідер команди

18 вересня 2023 07:20
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтар" оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів з "Порту": не зіграє лідер команди
Гравці "Шахтаря" в аеропорту. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

19 вересня стартує груповий етап Ліги чемпіонів. Донецький "Шахтар" в першому турі зіграє з португальським "Порту".

 Напередодні "гірники" оголосили заявку на матч.

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Цієї осені донецький "Шахтар", який є єдиним представником України в Лізі чемпіонів, зіграє в одній групі з іспанською "Барселоною", "Порту" та бельгійським "Антверпеном".

Перед важливим матчем постраждав захист команди

Головний тренер Патрік Ван Леувен вніс до заявки на матч 28 гравців. У переліку відсутній центральний захисник Микола Матвієнко, який в матчі за збірну України проти Англії травмував ахіллове сухожилля.

Також відсутні центральний захисник Дмитро Чигринський та травмований форвард Лассіна Траоре.

Заявка "Шахтаря" на матч з "Порту":

Воротарі: Артур Рудько, Дмитро Різник, Тимур Пузанков, Денис Твардовський.

Захисники: Став Лемкін, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Юхим Конопля, Ярослав Ракіцький, Едуард Козік, Данило Удод.

Півзахисники: Деніл Кастілло, Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Новатус Міроші, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Невертон, Олексій Кащук.

Нападники: Данило Сікан, Богдан В’юнник, Кевін Келсі.

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