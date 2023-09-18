Тухель підвів "Баварію" напередодні важливого матчу
Головний тренер "Баварії" Томас Тухель пропустить поєдинок першого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Суперником німецького клубу стане англійський "Манчестер Юнайтед".
Тренер мюнхенського клубу ще дискваліфікований, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Kicker.
Томас Тухель не буде присутній на тренерському містку "Баварії" під час поєдинку з "Манчестер Юнайтед" у Лізі чемпіонів. Матч відбудеться 20 вересня.
Причина відсутності Тухеля
Наставник "Баварії" продовжить відбувати дискваліфікацію після вилучення у попередньому матчі Ліги чемпіонів. Це сталося під час чвертьфінального поєдинку "Баварії" з "Манчестер Сіті" минулого сезону.
Обов'язки 50-річного Томаса Тухеля у матчі з "Манчестер Юнайтед" виконуватимуть його помічники Жолт Лев та Ентоні Беррі. Лев прийме заміни та тактичні моменти, Баррі працюватиме над стандартними положеннями.
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