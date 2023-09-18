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Тухель підвів "Баварію" напередодні важливого матчу

18 вересня 2023 12:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тухель підвів "Баварію" напередодні важливого матчу
Томас Тухель під час матчу із "Баєром". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель пропустить поєдинок першого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Суперником німецького клубу стане англійський "Манчестер Юнайтед".

Тренер мюнхенського клубу ще дискваліфікований, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Kicker.

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Томас Тухель не буде присутній на тренерському містку "Баварії" під час поєдинку з "Манчестер Юнайтед" у Лізі чемпіонів. Матч відбудеться 20 вересня.

Томас Тухель
Томас Тухель засмучений невдалим результатом. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Причина відсутності Тухеля

Наставник "Баварії" продовжить відбувати дискваліфікацію після вилучення у попередньому матчі Ліги чемпіонів. Це сталося під час чвертьфінального поєдинку "Баварії" з "Манчестер Сіті" минулого сезону.

Обов'язки 50-річного Томаса Тухеля у матчі з "Манчестер Юнайтед" виконуватимуть його помічники Жолт Лев та Ентоні Беррі. Лев прийме заміни та тактичні моменти, Баррі працюватиме над стандартними положеннями.

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