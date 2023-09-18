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"Шахтер" — "Порту": назначили ли "фортового" для украинцев судью

18 сентября 2023 09:35
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" — "Порту": назначили ли "фортового" для украинцев судью
Итальянский арбитр Давидэ Масса. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

19 сентября в Гамбурге донецкий "Шахтер" приступит к еврокубковому сезону. В первом туре группового этапа "горняки" сыграют с португальским "Порту".

Ранее в УЕФА назначили арбитров на игру "Шахтера".

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Этой осенью донецкий "Шахтер", являющийся единственным представителем Украины в Лиге чемпионов, сыграет в одной группе с испанской "Барселоной", "Порту" и бельгийским "Антверпеном".

"Шахтер"
Игроки "Шахтера" прибыли в Гамбург. Фото: "Шахтер"

Арбитр уже судил украинцев

Главным арбитром матча "Шахтер" — "Порту" назначили итальянца Давидэ Массу.

Ассистентами Массы будут Фелиппо Мели и Стефано Алассио. Четвертый рефери — Матео Марценаро. Арбитр VAR — Алеандро Ди Паоло.

Ранее Масса дважды встречался с украинскими командами. В 2016 году итальянец обслуживал товарищеский матч, в котором сборная Украины одолела Румынию со счетом 4:3.

В 2022 году Масса стал свидетелем сокрушительного поражения "Днепра-1" от АЭКа из Ларнаки со счетом 0:3.

Отметим, что в матче против "Порту" за "Шахтер" не смогут сыграть Дмитрий Чигринский и травмированные Николай Матвиенко и Лассина Траоре.

Наш портал проведет онлайн трансляцию матча. Начало — 22:00.

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