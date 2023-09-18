"Шахтер" — "Порту": назначили ли "фортового" для украинцев судью
19 сентября в Гамбурге донецкий "Шахтер" приступит к еврокубковому сезону. В первом туре группового этапа "горняки" сыграют с португальским "Порту".
Ранее в УЕФА назначили арбитров на игру "Шахтера".
Этой осенью донецкий "Шахтер", являющийся единственным представителем Украины в Лиге чемпионов, сыграет в одной группе с испанской "Барселоной", "Порту" и бельгийским "Антверпеном".
Арбитр уже судил украинцев
Главным арбитром матча "Шахтер" — "Порту" назначили итальянца Давидэ Массу.
Ассистентами Массы будут Фелиппо Мели и Стефано Алассио. Четвертый рефери — Матео Марценаро. Арбитр VAR — Алеандро Ди Паоло.
Ранее Масса дважды встречался с украинскими командами. В 2016 году итальянец обслуживал товарищеский матч, в котором сборная Украины одолела Румынию со счетом 4:3.
В 2022 году Масса стал свидетелем сокрушительного поражения "Днепра-1" от АЭКа из Ларнаки со счетом 0:3.
Отметим, что в матче против "Порту" за "Шахтер" не смогут сыграть Дмитрий Чигринский и травмированные Николай Матвиенко и Лассина Траоре.
Наш портал проведет онлайн трансляцию матча. Начало — 22:00.
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