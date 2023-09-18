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"Шахтар" — "Порту": чи призначили "фартового" для українців суддю

18 вересня 2023 09:35
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтар" — "Порту": чи призначили "фартового" для українців суддю
Італійський арбітр Давіде Масса. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

19 вересня в Гамбурзі донецький "Шахтар" розпочне єврокубковий сезон. У першому турі групового етапу "гірники" зіграють з португальським "Порту".

Раніше в УЄФА призначили арбітрів на гру "Шахтаря".

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Цієї осені донецький "Шахтар", який є єдиним представником України в Лізі чемпіонів, зіграє в одній групі з іспанською "Барселоною", "Порту" та бельгійським "Антверпеном".

"Шахтер"
Гравці "Шахтаря" прибули у Гамбург. Фото: "Шахтар"

Арбітр вже судив українців

Головним арбітром матчу "Шахтар" — "Порту" призначили італійця Давіде Массу.

Асистентами Массі будуть Феліппо Мелі та Стефано Алассіо. Четвертий рефері — Матео Марценаро. Арбітр VAR — Алеандро Ді Паоло.

Раніше Масса двічі зустрічався з українськими командами. У 2016-му році італієць обслуговував товариський матч, в якому збірна України здолала Румунію з рахунком 4:3.

У 2022 році Маса став свідком нищівної поразки "Дніпра-1" від АЕКа з Ларнаки з рахунком 0:3.

Зазначимо, що в матчі проти "Порту" за "Шахтар" не зможуть зіграти Дмитро Чигринський та травмовані Микола Матвієнко й Лассіна Траоре.

Наш портал проведе онлайн трансляцію матчу. Початок — 22:00.

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