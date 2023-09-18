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"Шахтар" — "Порту": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

18 вересня 2023 14:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Шахтар" — "Порту": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів
Гравці донецької команди перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" прийме "Порту". Поєдинок відбудеться у Німеччині.

Підопічні Патріка ван Леувена вже готуються до матчу, який буде доступний для перегляду в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Обидві команди хочуть розпочати груповий етап ЛЧ із перемоги. В активі "Шахтаря" серія їхніх трьох тріумфальних матчів в українській Прем'єр-лізі із загальним рахунком 7:1. "Порту" минулими вихідними взяв три очки в гостях у "Ештрели" (1:0).

Шахтар Донецьк
"Гірники" прибули до Гамбурга. Фото: пресслужба "Шахтаря"

"Шахтар" — "Порту": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

У сезоні 2023/2024 українська команда проведе свої домашні поєдинки Ліги чемпіонів у німецькому "Гамбурзі". Матч із "Порту" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Суперників виведе на поле арени "Фолькспаркштадіон" головний арбітр з Італії Давіде Масса.

Українські вболівальники зможуть подивитися матч "Шахтар" — "Порту" у прямому ефірі. Права на трансляції матчів Ліги чемпіонів в Україні належать медіасервісу Megogo. За умови придбання передплати зустріч "гірників" з португальською командою буде доступна онлайн. Також протистояння буде доступним абонентам платформи Volia TV.

Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію матчу "Шахтар" — "Порту". Як завжди, на нашій трансляції будуть найоперативніші події поєдинку Ліги чемпіонів.

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