Гравці донецької команди перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" прийме "Порту". Поєдинок відбудеться у Німеччині.

Підопічні Патріка ван Леувена вже готуються до матчу, який буде доступний для перегляду в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Обидві команди хочуть розпочати груповий етап ЛЧ із перемоги. В активі "Шахтаря" серія їхніх трьох тріумфальних матчів в українській Прем'єр-лізі із загальним рахунком 7:1. "Порту" минулими вихідними взяв три очки в гостях у "Ештрели" (1:0).

"Гірники" прибули до Гамбурга. Фото: пресслужба "Шахтаря"

"Шахтар" — "Порту": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

У сезоні 2023/2024 українська команда проведе свої домашні поєдинки Ліги чемпіонів у німецькому "Гамбурзі". Матч із "Порту" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Суперників виведе на поле арени "Фолькспаркштадіон" головний арбітр з Італії Давіде Масса.

Українські вболівальники зможуть подивитися матч "Шахтар" — "Порту" у прямому ефірі. Права на трансляції матчів Ліги чемпіонів в Україні належать медіасервісу Megogo. За умови придбання передплати зустріч "гірників" з португальською командою буде доступна онлайн. Також протистояння буде доступним абонентам платформи Volia TV.

Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію матчу "Шахтар" — "Порту". Як завжди, на нашій трансляції будуть найоперативніші події поєдинку Ліги чемпіонів.

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