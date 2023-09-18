"Шахтар" — "Порту": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів
У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" прийме "Порту". Поєдинок відбудеться у Німеччині.
Підопічні Патріка ван Леувена вже готуються до матчу, який буде доступний для перегляду в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE.
Обидві команди хочуть розпочати груповий етап ЛЧ із перемоги. В активі "Шахтаря" серія їхніх трьох тріумфальних матчів в українській Прем'єр-лізі із загальним рахунком 7:1. "Порту" минулими вихідними взяв три очки в гостях у "Ештрели" (1:0).
"Шахтар" — "Порту": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів
У сезоні 2023/2024 українська команда проведе свої домашні поєдинки Ліги чемпіонів у німецькому "Гамбурзі". Матч із "Порту" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Суперників виведе на поле арени "Фолькспаркштадіон" головний арбітр з Італії Давіде Масса.
Українські вболівальники зможуть подивитися матч "Шахтар" — "Порту" у прямому ефірі. Права на трансляції матчів Ліги чемпіонів в Україні належать медіасервісу Megogo. За умови придбання передплати зустріч "гірників" з португальською командою буде доступна онлайн. Також протистояння буде доступним абонентам платформи Volia TV.
Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію матчу "Шахтар" — "Порту". Як завжди, на нашій трансляції будуть найоперативніші події поєдинку Ліги чемпіонів.
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