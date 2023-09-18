Йоахім Лев повертається до тренерської роботи: яку команду він очолить

Йоахім Лев під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Екснаставник збірної Німеччини з футболу Йоахім Лев може повернутися до тренерської роботи. Він став головним кандидатом на роботу в одній із європейських національних команд.

Лев готовий очолити збірну Туреччини, повідомляє DHA.

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Йоахім Лев повернеться до тренерської діяльності після двох років творчої паузи. У послугах 63-річного наставника зацікавлена Федерація футболу Туреччини. Місцева національна команда залишилася без тренера після звільнення Штефана Кунця.

Йоахім Лев відповідає на запитання. Скриншот YouTube

Чому Туреччина обрала Лева

Напередодні відбулася тренерська відставка у збірній Туреччини. Команда невдало виступає у відборі чемпіонату Європи-2024 року. "Місячні зірки" розпочали виїзну перемогу над Вірменією (2:1). Потім була домашня поразка від Хорватії (0:2), важка виїзна перемога над Латвією (3:2), перемога над Уельсом (2:0) і нічия вдома з Вірменією (1:1). У товариському поєдинку турки поступилися Японії з рахунком 2:4.

Низка невдалих результатів призвела до звільнення Штефана Кунца. Федерація футболу Туреччини шукала досвідченого, відомого спеціаліста. Вибір упав на Йоахіма Лева. Цей наставник п'ятнадцять років очолював збірну Німеччини, виграв із Бундестім ЧС-2014, але у 2021 році пішов у відставку.

Сторони розпочали переговори. Леву запропонували контракт до літа 2024 року з можливістю подальшого продовження.

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