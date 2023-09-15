Тотті повертається в "Рому": коли і в якій ролі

Франческо Тотті у Римі. Фото: instagram.com/francescototti/

Головний тренер італійської "Роми" Жозе Моурінью збирається запросити до клубу Франческо Тотті. Португальський наставник розраховує на допомогу колишнього футболіста.

Тотті прокоментував чутки про повернення "Рому" в інтерв'ю Forza Roma.

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Що відомо про повернення Тотті

Колишній футболіст збірної Італії не приховує, що інформація про запрошення до "Роми" від Жозе Моурінью є правдою. 46-річний спортсмен уже спілкується як із португальським тренером, так і з керівництвом клубу. Найближчим часом "Рома" може анонсувати великий сюрприз для вболівальників.

"Моурінью хоче, щоб я повернувся до "Роми". Процес запущено. Залишилося дочекатися і подивитися, що з цього вийде. Я сумував за рідним клубом", — розповів Франческо Тотті.

Тотті, Невілл, Роберто Карлос та Креспо. Фото: instagram.com/francescototti/

"Імператор Риму" провів у футболці "джалороссі" 785 поєдинків, у яких забив 307 м'ячів. Тотті відіграв за римський клуб з 1993 по 2018 роки, став чемпіоном Серії А, виграв два кубки та два суперкубки Італії.

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