Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тотті повертається в "Рому": коли і в якій ролі arrow

Тотті повертається в "Рому": коли і в якій ролі

15 вересня 2023 10:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тотті повертається в "Рому": коли і в якій ролі
Франческо Тотті у Римі. Фото: instagram.com/francescototti/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер італійської "Роми" Жозе Моурінью збирається запросити до клубу Франческо Тотті. Португальський наставник розраховує на допомогу колишнього футболіста.

Тотті прокоментував чутки про повернення "Рому" в інтерв'ю Forza Roma.

Читайте також:

Фіналісти Ліги Європи-2022 можуть посилити тренерський штаб легендарним гравцем. "Імператор Риму" Франческо Тотті веде переговори з клубом про роботу в структурі команди.

Що відомо про повернення Тотті

Колишній футболіст збірної Італії не приховує, що інформація про запрошення до "Роми" від Жозе Моурінью є правдою. 46-річний спортсмен уже спілкується як із португальським тренером, так і з керівництвом клубу. Найближчим часом "Рома" може анонсувати великий сюрприз для вболівальників.

"Моурінью хоче, щоб я повернувся до "Роми". Процес запущено. Залишилося дочекатися і подивитися, що з цього вийде. Я сумував за рідним клубом", — розповів Франческо Тотті.

Тотті, Невілл, Роберто Карлос та Креспо
Тотті, Невілл, Роберто Карлос та Креспо. Фото: instagram.com/francescototti/

"Імператор Риму" провів у футболці "джалороссі" 785 поєдинків, у яких забив 307 м'ячів. Тотті відіграв за римський клуб з 1993 по 2018 роки, став чемпіоном Серії А, виграв два кубки та два суперкубки Італії.

Нагадаємо, Шапаренка чекають у Німеччині: відомі умови трансферу. 

Циганков може піти з "Жирони": гравцем зацікавився топклуб. 

Тимощук вперше відповів на звинувачення у зраді України: що він сказав. 

Лунін став найгіршим гравцем "Реала" за важливим показником: деталі. 

Гравець "Зорі" розповів правду про звільнення Лалатовича.

Румунські ультрас зазіхнули на територію України.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз